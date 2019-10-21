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Частичная приватизация: Гончарук придумал, как ввести бизнес в "Укрпочту"

21 октября, 13:42

Небольшая доля частников принесет на предприятие корпоративную культуру, считает премьер

Фото: "Укрпочта" / Facebook

Фото: "Укрпочта" / Facebook

После того, как в Украине отменили устаревший список не подлежащих приватизации предприятий, премьер-министр Алексей Гончарук допустил частичную приватизацию до 10 крупных государственных предприятий, которые выполняют социально значимые функции. В это число предприятий входит "Укрпочта".

"Эти предприятия или могут быть запрещены к приватизации полностью, или, что мне нравится больше, подготовлены к так называемому IPO, то есть, к выходу на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов", – сказал Гочарук.

В качестве примера такой госкомпании Гончарук привел "Укрпочту".

"Мы можем продать 20-30% акций "Укрпочты" разным акционерам, которые зашли бы своими деньгами, предоставили бы этому предприятию ресурсы, принесли бы правильную корпоративную культуру и предоставили бы возможность усилить его развитие", – сказал он.

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При этом премьер подчеркнул, что "полная продажа таких предприятий – это очень сложное решение", потому к ней нужно подходить очень осторожно.

"Как правило, по отношению к таким предприятиям скорее всего мы будем рассматривать вопрос полной приватизации с условием полного сохранения контроля государства над такими предприятиями, чтобы функция продолжала выполняться", – сказал он.

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Премьер также отметил, что Кабмин до конца года определится с обновленным списком предприятий, которые не подлежат приватизации.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества. Эти объекты будут предназначены для продажи через электронную систему торгов "Prozorro.Продажи" в рамках малой приватизации. Президент также призвал начать подготовку больших государственных компаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников до 1 декабря 2019 года. При этом первый конкурс для таких советников должен быть проведен не позже 1 апреля 2020 года.

13 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект № 1054-1, которым предлагается отменить перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

25 сентября Кабинет министров утвердил четырех советников, а премьер-министр Алексей Гончарук назвал это решение техническим.

Подробнее о планах правительства на продажу государственного имущества узнавайте на сайте "Сегодня" – Новый старт массовой приватизации в Украине: что будут продавать и насколько успешно.

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приватизация Укрпочта госкомпании IPO Алексей Гончарук

Источник: УНИАН

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