Чому в України є всі шанси посісти лідерську позицію на ринку аутсорсингових послуг – експертна думка від компанії Wow24-7

Спеціалісти галузі мають високі заробітки, а іноземні компанії – якісні послуги за прийнятними цінами. Як мінімум ці дві складові бізнесу дають країні шанс затриматися серед лідерів ринку. В рейтингу "The Global Outsourcing 100" можна знайти 21 компанію з України.

Як пояснити успіх українських аутсорсингових компаній?

Чинників декілька, найкраще вони працюють комплексно.

Знання іноземних мов. Замовники розмовляють не лише англійською, а й французькою, італійською, іспанською, німецькою, перською, китайською тощо. Окрім того, що в Україні щорічно випускаються філологи, спеціалісти IT-галузі займаються самоосвітою, проходять різні курси.

Цінова політика. Українські спеціалісти за годину роботи беруть менше, ніж їхні європейські колеги. Відмінності у стандартах призвели до того, що середнього рівня британський спеціаліст заробляє як український ТОП-розробник.

Тип мислення. Українці беруть приклад з ЄС, США та Австралії, коли справа стосується бізнес-моделей. Схожий менталітет допомагає працювати з Microsoft, Skype, Deutsche Bank, Apple, Bosch, eBay, Dell, Microsoft, IBM та іншими світовими гігантами і обігнати конкурентів з Індії та Філіппін.

Кваліфікація. Дипломованих спеціалістів в Україні доволі багато, в IT-індустрії це 82% чоловіків і 87% жінок. Щороку університети випускають десятки тисяч готових спеціалістів технічних напрямків, і це не рахуючи різноманітних курсів. Якісна технічна база освіти дозволяє випускникам відразу приступати до виконання роботи.

Що показує практика?

Чи достатньо кваліфікованих працівників і вигідних умов, аби постійно надавати якісні конкурентоспроможні послуги? Досвідчені гравці ринку знають, який досвід потрібен, щоб заявити про свою успішність. Одна з таких компаній – Wow24-7, перейти на сайт можна за посиланням https://wow24-7.io/. Досвід роботи складає 12 років, офіси розміщені у Києві та Львові. Співпрацює як з великими компаніями, так і зі стартапами, надає послуги підтримки для eCommerce, SaaS-рішень, hardware-продуктів, віртуальних помічників та промо.

Майя Момоток – СЕО компанії Wow24-7. Вона виділила певні ознаки успішного бізнесу на ринку аутсорсингу.

Досвід. Напрацьовується лише на практиці, пошуку вірного підходу до кожного замовника. Важливо гарно розуміти потреби клієнтів.

Напрацьовується лише на практиці, пошуку вірного підходу до кожного замовника. Важливо гарно розуміти потреби клієнтів. Вартість послуг . Кожен клієнт має певний бюджет і не завжди може його перевищити, це треба враховувати.

. Кожен клієнт має певний бюджет і не завжди може його перевищити, це треба враховувати. Графік роботи і комунікація . Часовий пояс і цілодобова онлайн-підтримка клієнтів робить бізнес значно успішнішим.

. Часовий пояс і цілодобова онлайн-підтримка клієнтів робить бізнес значно успішнішим. Відкритість, партнерство. Співпраця з бізнес-клієнтами зміцнює національний імідж, дає взаємовигідні умови для бізнесу і конкуренції по світу. Компанія Wow24-7 пропонує гарні реферальні умови для тих, хто створює технологічні стартапи, працює з онлайн-послугами і в сфері IT.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама