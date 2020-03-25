Чому в України є всі шанси посісти лідерську позицію на ринку аутсорсингових послуг – експертна думка від компанії Wow24-7

Спеціалісти галузі мають високі заробітки, а іноземні компанії – якісні послуги за прийнятними цінами. Як мінімум ці дві складові бізнесу дають країні шанс затриматися серед лідерів ринку. В рейтингу "The Global Outsourcing 100" можна знайти 21 компанію з України.
Як пояснити успіх українських аутсорсингових компаній?
Чинників декілька, найкраще вони працюють комплексно.
Знання іноземних мов. Замовники розмовляють не лише англійською, а й французькою, італійською, іспанською, німецькою, перською, китайською тощо. Окрім того, що в Україні щорічно випускаються філологи, спеціалісти IT-галузі займаються самоосвітою, проходять різні курси.
Цінова політика. Українські спеціалісти за годину роботи беруть менше, ніж їхні європейські колеги. Відмінності у стандартах призвели до того, що середнього рівня британський спеціаліст заробляє як український ТОП-розробник.
Тип мислення. Українці беруть приклад з ЄС, США та Австралії, коли справа стосується бізнес-моделей. Схожий менталітет допомагає працювати з Microsoft, Skype, Deutsche Bank, Apple, Bosch, eBay, Dell, Microsoft, IBM та іншими світовими гігантами і обігнати конкурентів з Індії та Філіппін.
Кваліфікація. Дипломованих спеціалістів в Україні доволі багато, в IT-індустрії це 82% чоловіків і 87% жінок. Щороку університети випускають десятки тисяч готових спеціалістів технічних напрямків, і це не рахуючи різноманітних курсів. Якісна технічна база освіти дозволяє випускникам відразу приступати до виконання роботи.
Що показує практика?
Чи достатньо кваліфікованих працівників і вигідних умов, аби постійно надавати якісні конкурентоспроможні послуги? Досвідчені гравці ринку знають, який досвід потрібен, щоб заявити про свою успішність. Одна з таких компаній – Wow24-7, перейти на сайт можна за посиланням https://wow24-7.io/. Досвід роботи складає 12 років, офіси розміщені у Києві та Львові. Співпрацює як з великими компаніями, так і зі стартапами, надає послуги підтримки для eCommerce, SaaS-рішень, hardware-продуктів, віртуальних помічників та промо.
Майя Момоток – СЕО компанії Wow24-7. Вона виділила певні ознаки успішного бізнесу на ринку аутсорсингу.
- Досвід. Напрацьовується лише на практиці, пошуку вірного підходу до кожного замовника. Важливо гарно розуміти потреби клієнтів.
- Вартість послуг. Кожен клієнт має певний бюджет і не завжди може його перевищити, це треба враховувати.
- Графік роботи і комунікація. Часовий пояс і цілодобова онлайн-підтримка клієнтів робить бізнес значно успішнішим.
- Відкритість, партнерство. Співпраця з бізнес-клієнтами зміцнює національний імідж, дає взаємовигідні умови для бізнесу і конкуренції по світу. Компанія Wow24-7 пропонує гарні реферальні умови для тих, хто створює технологічні стартапи, працює з онлайн-послугами і в сфері IT.
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