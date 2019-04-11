Циркулярная экономика или как можно использовать повторно 90% ресурсов

В Украине повторно используется только 3% ресурсов

Фото: Reuters News Picture Service.

Добывать, производить, потреблять и выбрасывать. Так работает линейная модель экономики, которая пока что преобладает в мире. Противоположная ей – циркулярная модель. Ее суть в том, что продукт после потребления возвращается на производство. Самый простой пример с пластиком и стеклом – пустые бутылки можно сдать, получить за это деньги, а на заводе их переплавят и используют повторно. Мы можем повторно использовать 90% всех ресурсов. И самый ценный ресурс – вода.

В Украине повторно используется только 3% ресурсов

"Главный принцип циркуляционной экономики – оптимизация производства и потребления, при котором не образуются отходы. Понятие "отходы" вообще исчезает, они превращаются в сырье для последующего производства и так до бесконечности", – поясняет Максим Сорока, старший научный сотрудник отраслевой научно-исследовательской лаборатории "Охрана окружающей среды" Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта.

На бытовом уровне формируется новая культура потребления. Потребитель осведомленно отказывается от чрезмерного количества продуктов, которые используются однократно или непостоянно.

"Ярким примером может быть буккроссинг, аренда инструмента и оборудования – зачем покупать новую дрель для одноразового ремонта и больше ею не пользоваться? Или аренда автомобиля в другом городе – зачем тратить ресурсы для перегона авто в другой город? Вот основная философия и принципы циркуляционной экономики", – добавляет Сорока.

Например, в Швеции повторно используется 99% всех ресурсов. С помощью вторсырья отапливают дома и обеспечивают их электроэнергией. Производят пластик, метал, стекло. Сточные воды очищаются до такой степени, что их можно пить. Специальные грузовики ездят по городу и забирают электронику и опасные отходы, химические вещества. Фармацевты принимают остатки лекарств. Объемные отходы, как старый телевизор или сломанная мебель, шведы отвозят на перерабатывающие центры на окраинах городов.

В Украине повторно используется только 3% ресурсов. Из них менее 2% компостируется или сжигается для получения энергии. В тройке "энергетического сжигания" – древесина, отходы растительного происхождения, бытовые отходы.

Как циркулярная экономика работает в бизнесе

"В 2017 году только каждое 25-е украинское промышленное предприятие внедряло инновации по сокращению отходов или сохранению ресурсов. Хотя в последние годы наметился прогресс. Отраслевыми лидерами по использованию таких инноваций являются пищевая промышленность, металлургия, производство резины и пластмасс", – говорит Константин Денисов, кандидат экономических наук.

Например, ДТЭК Энерго нашел способ, как использовать воду повторно. Ежегодно компания использует на своих ТЭС и ТЭЦ порядка 1,3 млрд куб. м. воды. За забор воды из водоемов надо платить – ежегодно компания перечисляет государству порядка 118 млн грн рентной платы за специальное водопользование.

За последние шесть лет компания вложила 60 млн грн в реализацию водных проектов, при этом доля многократно и повторно используемой воды в среднем по всем ТЭС и ТЭЦ ДТЭК Энерго в 2018 г. составила 75%. Так, с 2012 года предприятие построило на Приднепровской ТЭС очистные сооружения, а с 2016 года реконструирует промливневую канализацию. Проект в общей сложности обойдется в 30,2 млн грн, но промливневая вода теперь не сбрасывается в реку, а возвращается в технологический цикл на повторное использование, рассказывает Анна Брущенко, менеджер отдела по экологии ДТЭК Энерго. Также проводится реконструкция станции обезжелезивания воды на Добротворской ТЭС. Станция обеспечивает питьевой водой два села и потребности самой ТЭС. В 2018 году завершен 1 этап проекта, что позволило уменьшить сбросы в водоемы от функционирования данной станции на 95%. А очищенная вода повторно возвращается для промывки фильтров станции. Реализация 2 этапа позволит увеличить объемы подготовки воды с 2000 м3/сутки до 3600 м3/сутки за счет полного обновления оборудования.

Всего, у ДТЭК Энерго восемь теплоэлектростанций и одна теплоэлектроцентраль. В каждый из объектов компания инвестирует, чтобы сохранять водные ресурсы.

"Мы считаем заботу об окружающей среде обязательным условием функционирования любого ответственного бизнеса. Поэтому в нашей компании разработана Экологическая политика, формируются Стратегические и годовые экологические программы. Таким образом, мы ежегодно планируем и инвестируем в природоохранные мероприятия, в том числе в развитие проектов, касающихся водных ресурсов", – рассказала Анна Брущенко.

Но не водой единой. Циркулярная экономика – это про весь спектр отходов. В том числе и отходов производства. Для ТЭС – это золошлаки, которые образуются в результате сжигания угля. Их накапливается ежегодно порядка 6 млн тонн от работы всех теплоэлектростанций в Украине и складируются они преимущественно на специальных полигонах. Это экологическая проблема. В Европе ее давно решили использованием в строительстве, в том числе дорожном, вместо природных песка и щебня. В нашей стране это пока только обсуждают.

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Производители электроэнергии уже утилизируют, но пока только небольшую долю золошлаков и только в строительство или для собственных нужд. За последние шесть лет ДТЭК удалось вдвое увеличить объемы утилизации золошлаков. Спектр применения золошлаков весьма широк – производство строительных материалов, изделий, конструкций, дорожное строительство, сельское хозяйство, укрепление выработок шахт, рекультивация карьеров. Еще один немаловажный факт – использование специальных технологий наряду с коммерческим применением позволяет одновременно утилизировать ЗШМ, снижать их негативное воздействие на окружающую среду. Объемы утилизации золошлаков можно было бы увеличить еще больше и при этом использовать этот вид отходов в строительстве дорог, домов и не только. Но тут уже решение должно быть за государством – идти по пути Европы или так и продолжать накапливать отходы на отвалах и тратить бюджет страны на импорт дорогих стройматериалов и развивать экономику других стран.

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АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.