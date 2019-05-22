Цукербергу предлагают уменьшить власть над Facebook
Стамос высказал рекомендацию назначить гендиректором Facebook Брэда Смита
Бывший высокопоставленный руководитель по вопросам безопасности Facebook Алекс Стамос предложил уменьшить полномочия соучредителя социальной платформы Марка Цукерберга путем назначения в компании нового гендиректора.
Об этом он заявил во вторник во время технологической конференции в Торонто, сообщает американское издание The Hill.
"Существует законный аргумент, что он (Цукерберг – ред.) имеет слишком много власти. Он должен отказаться от части этих полномочий. Если бы я был на его месте, то нанял бы нового генерального директора компании", – заявил Стамос.
Он добавил, что этот шаг позволит Цукербергу сосредоточиться на наблюдении за разработкой продуктов Facebook, что ему нравится больше всего.
В связи с этим Стамос высказал рекомендацию назначить гендиректором Facebook Брэда Смита, который сейчас работает в Microsoft.
Напомним: Марк Цукерберг, который является одним из соучредителей платформы Facebook. Сейчас он совмещает должности генерального директора и председателя правления компании.
Напомним, власти США собрались оштрафовать Facebook на пять миллиардов. Соцсеть и специалисты ФТК по защите прав потребителей уже несколько месяцев ведут переговоры о штрафе.
Кроме того, уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам выписала американской компании Facebook штрафную квитанцию на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов). Штраф на Facebook наложили из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.
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