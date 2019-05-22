Цукербергу предлагают уменьшить власть над Facebook

Стамос высказал рекомендацию назначить гендиректором Facebook Брэда Смита

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Бывший высокопоставленный руководитель по вопросам безопасности Facebook Алекс Стамос предложил уменьшить полномочия соучредителя социальной платформы Марка Цукерберга путем назначения в компании нового гендиректора.

Об этом он заявил во вторник во время технологической конференции в Торонто, сообщает американское издание The Hill.

"Существует законный аргумент, что он (Цукерберг – ред.) имеет слишком много власти. Он должен отказаться от части этих полномочий. Если бы я был на его месте, то нанял бы нового генерального директора компании", – заявил Стамос.

Он добавил, что этот шаг позволит Цукербергу сосредоточиться на наблюдении за разработкой продуктов Facebook, что ему нравится больше всего.

В связи с этим Стамос высказал рекомендацию назначить гендиректором Facebook Брэда Смита, который сейчас работает в Microsoft.

Напомним: Марк Цукерберг, который является одним из соучредителей платформы Facebook. Сейчас он совмещает должности генерального директора и председателя правления компании.

Напомним, власти США собрались оштрафовать Facebook на пять миллиардов. Соцсеть и специалисты ФТК по защите прав потребителей уже несколько месяцев ведут переговоры о штрафе.

Кроме того, уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам выписала американской компании Facebook штрафную квитанцию на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов). Штраф на Facebook наложили из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

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