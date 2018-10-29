Дело "Укрнафты": Минюст заявил, что суд пытается дискредитировать правительство

В начале следующего года начнутся слушания по иску миноритариев "Укрнафты" к Украине

Решение суда обязать Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить дело против должностных лиц Кабинета министров является беспрецедентным давлением на правительство, Министерство юстиции и юридических советников мирового уровня Latham & Watkins и HoganLovells, которые защищают интересы государства Украина на сумму 5,5 млрд долл. по делу против акционеров ОАО "Укрнафта". Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"Министерство юстиции Украины официально сообщает, что распространенная в СМИ информация о злоупотреблении служебным положением со стороны высшего руководства Минюста в рамках приобретения юридических услуг для представительства государства Украина по искам миноритарных акционеров ОАО "Укрнафта" в Арбитражном институте Торговой палаты. Стокгольма (Швеция) категорически не соответствует действительности", - говорится в заявлении.

В ведомстве отмечают, что слушания по самому иску против Украины состоятся в начале 2019 года, а распространение недостоверной информации направлено на дискредитацию институтов, уполномоченных защищать национальные интересы Украины в международных судах, в частности по претензии миноритарных акционеров ОАО "Укрнафта" к Украине на 5,5 млрд долл.

"Министерство юстиции защищает интересы государства Украина в международных судах, с привлечением наиболее компетентных юридических советников – международных юридических компаний мирового уровня, с соответствующим опытом и подтвержденной репутацией. Привлечение именно такого уровня юридических советников Latham & Watkins и HoganLovells произошло с четким соблюдением процедур и в соответствии с действующим законодательством, которое регулирует отбор юристов и консультантов по делам против Украины", - отмечают в Минюсте.

Министерство официально заявляет: "распространенная в СМИ дезинформация в рамках данной резонансного дела против Украины есть ничто иное, как организованная попытка давления на Кабинет министров, Министерство юстиции и государство Украина накануне заседания по делу в начале следующего года".