Как кредиты "душат" малый бизнес в Украине: эксперты дали подсказки власти и предпринимателям

Проблемы возникают не только с оформлением займов, но и с тем, чтобы вернуть банкам долги

Фото: пресс-центр НБУ

Хотя в Украине предпринимают меры для облегчение ведения бизнеса, предприниматели продолжают сетовать на дороговизну кредитов. Представители деловой среды утверждают, что займы стали особенно дорогим удовольствием для малого и среднего бизнеса (МСБ).

Сайт "Сегодня" побывал на Третьей финансовой ярмарке для представителей МСБ и узнал, что, по мнению специалистов, следует делать, чтобы облегчить предпринимателям доступ к финасовым ресурсам.

Как отметил совладелец полиграфической компании Алексей Мыкитко, в целом у бизнеса есть два пути получить средства на развитие.

"Существует два пути развития бизнеса. Самофинансирование (все, что заработал – реинвестируешь) – это длинный путь. Второй– когда берешь кредит или когда инвесторы вкладывают в вашу компанию деньги. Это более быстрый путь. Но проблема в том, что на старте получить банковский кредит очень тяжело", – рассказал Мыкитко.

В качестве примера он приводит свой стартап, который в течение трех лет "питался" спонсорской поддержкой, пока у банков появилось доверие. Однако со временем положительное решение банка о предоставлении кредита перестало восприниматься с былой радостью, возникла другая задача – рассчитаться за заем.

Проблема в том, что банки выдают деньги под слишком большой процент, констатировала Виктория Гордейчук, глава набсовета компании, которая специализируется на выращивании саженцев виноградника.

"Среднерыночные ставки – 20 – 21% – очень высокие. Но ведь мы хотим развиваться, а без инвестиций сделать это очень сложно", – говорит Гордейчук.

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По ее словам, аграрные предприятия, чувствительны к вызовам природы, поэтому особенно нуждаются в поддержке.

"После града в 2015 году, когда 80% урожая погибло, у нас были убытки, – вспоминает бизнесвумен. – Но банк предоставил кредит, ставка плавающая, сейчас – это 15,5%".

Впрочем, дать деньги под такой процент финучреждение смогло благодаря участию в программе поддержки Немецко–украинского фонда на средства немецкого госбанка KfW. Это не единственная инициатива ЕС по поддержке малого и среднего бизнеса в Украине. Однако этого все равно мало, говорят специалисты.

Почему кредиты для бизнеса такие дорогие

"Стране реально не хватает малого и микробизнеса. Если 25 самых больших заемщиков страны формируют 90% кредитного портфеля и 70% ВВП – это ненормальная ситуация", – отмечает зам. предправления государственного Ощадбанка Андрей Стецевич.

Однако все же активность малых предпринимателей увеличивается.

"Мы фиксируем рост спроса в арифметической прогрессии в направлении микрокредитования, даже в нано-микрокредитовании – самозанятые люди. Доступ к кредитованию улучшился, после того, как появился кредитный реестр Нацбанка, подписан закон о банкротстве физлиц, о защите прав кредиторов – эти законы позволяют нас защитить как кредиторов", – отметил Стецевич.

Поэтому много банков пришли на рынок МСБ, поскольку субъекты малого бизнеса считаются надежными заемщиками, к тому же работа с ними помогает диверсифицировать кредитный портфель, отметил Стецевич.

Однако признал: на этом рынке есть проблемы.

"Стоимость денег высокая, должен признать. Чем больше срок займа и чем больший риск, тем выше процентная ставка. В стране, к сожалению, риски достаточно высокие – политические, были экономические", – отметил он.

Финансовый эксперт Алексей Кущ признает: есть объективные причины, по которым брать взаймы в Украине нынче – дорого.

"Понятно, что банки закладывают в процент по кредиту уровень риска – невозврат кредита, неэффективная система защиты кредиторов, неэффективная судебная система… Пока базовые риски в стране не будут снижены, говорить о том, что естественным путем кредитные ставки будут снижаться – достаточно наивно… Но Нацбанк мог бы сделать много для того, чтобы даже в этих сложных условиях снизить процентые ставки", – считает Кущ.

Как удешевить займы

Одним из вариантов снижения стоимости кредитных средств для бизнеса может быть снижение учетной ставки, считает Кущ. Как известно, НБУ четвертый раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 18%, чтобы обеспечить снижение инфляции до 5%. Таким образом, ставка в Украине осталась самой высокой среди стран Восточной Европы.

"Учетная ставка почти в два раза превышает уровень инфляции. Это нонсенс. При нынешнем уровне инфляции 9%, учетная ставка должна быть на уровне 14 – 15% (сейчас 18%). Это снизило бы кредитный ресурс на 1 – 2%", – отметил эксперт.

При этом предостерегает: такие решение не было бы системным. Специалист предлагает запустить государственный спецфонд компенсации процентных ставок для малого и среднего бизнеса (для компаний с оборотом до 500 млн грн в год).

"Фонд действовал бы по методу "открытого окна". Чтобы любой субъект малого и среднего бизнеса мог обратиться в этот фонд и получить компенсацию своих ставок по кредиту на уровне половины учетной ставки… Тогда ставка по кредиту была бы 10 – 11%", – подсчитал эксперт.

А финансовый эксперт Виталий Шапран не считает ставки по кредитам в украинских банках слишком высокими и приводит пример банков, где кредит дают под 18%. Если такой вариант субъекту предпринимательства не подходит, Шапран советует брать кредиты в евро.

"Хотите низких ставок? Берите кредиты в евро, производите продукцию для ЕС и получайте кредиты на пять лет и больше дочерей европейских банков. Кредиты в национальной валюте будут дешеветь по мере снижения инфляции", – отметил Шапран.

Напомним, в НБУ уже отмечали, что кредитование МСБ в Украине имеет огромный потенциал, однако банки чрезмерно оптимистичны в оценке объема указанного рынка.

При этом представители малого бизнеса ранее рассказывали и о положительных изменениях:

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