Деньги или люди: нужно ли ослаблять карантин ради экономики

Украина ждет транша от Международного валютного фонда (МВФ), но выполнять его требования не торопится. Верховная Рада вместо принятия так называемого банковского закона пишет поправки – их уже более 16 тысяч! Если рассматривать по регламенту, дело затянется минимум на полгода.

Тем временем, сам МВФ прогнозирует крупнейший обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 30-х годов прошлого века. По приблизительным и при том оптимистическим прогнозам, уровень мирового ВВП до конца 2020 года упадет на 2%. Экономика США просядет на 5,5%, в Украине говорят о падении в 4,8%, Евросоюз потеряет 5% ВВП. Это означает миллионы безработных и крах целых отраслей. А если глобальный карантин затянется, то специалисты уверены: мировая депрессия унесет больше жизней, чем коронавирус.

Коронавирус – не первая пандемия, с которой сталкивается человечество. Сто лет назад гриппом "испанка" переболел каждый третий человек на планете, количество жертв оценивается 17 миллионов за два года, это сопоставимо с количеством погибших в Первой мировой войне. При этом людей на Земле было на 6 млрд меньше, то есть на сегодняшний день цифра бы равняла 75 миллионам погибших. А от заражения коронавирусом погибло менее 100 тысяч человек.

Благодаря опыту борьбы с "испанкой" мир противостоит и пандемии-2020. Считается, что большинство населения все равно переболеет. Задача каждого отдельного государства сегодня в том, чтобы пик заболеваемости не превысил эффективности системы здравоохранения. Если все массово заболеют – этот пик просто разрушит медицину страны. Поэтому главное сейчас – растянуть кривую во времени, чтобы она не разрушила линию медицинской обороны.

В журнале американской медицинской ассоциации JAMA подробно описывается опыт так называемых нефармацевтических мер борьбы с "испанкой" в США. На исторических фото – люди в масках. Во многих городах действовал довольно жесткий карантин до двух месяцев, который, как и сегодня, повлиял на экономику. Общие убытки США тогда достигли 18% ВВП. При этом значительная часть предпринимателей просто обанкротилась

Тем не менее, в аннотации к статье исследователи SSRN отмечают: "Мы считаем, что города, которые ввели жесткие ограничительные меры, после карантина функционируют не хуже и восстанавливаются быстрее".

Вот и сейчас в обществе началась дискуссия на тему: "Экономика или карантин". Не будем заострять фразой "жизнь или кошелек", а просто обратимся к главному документу страны – Конституции: "Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью". Итак, высшей ценностью является жизнь человека. Но теперь об экономике, которая должна обеспечить достойную жизнь гражданину.

"Максимум она может выдержать полтора месяца. После этого не будет экономики, не будет бюджета, не будет политической стабильности. Потому что люди начнут громить магазины, начнут устраивать забастовки. И когда люди собираются в большом количестве, это просто ускорит процесс распространения инфекции. То есть, медицинская система ляжет, потому что вырастет заболеваемость", – считает директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Примерно такие же сроки – полтора-два месяца – называют разные аналитики. Кто-то просто более оптимистичен в прогнозах.

"Если карантин будет длиться месяц-два и где-то после майских праздников мы уже будем возвращаться, то есть шанс, что мы восстановимся до конца года. Возможно, к середине следующего", – считает министр развития экономики Украины (2019-2020) Тимофей Милованов.

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В польской газете "Выборча" недавно вышла статья, в которой руководитель лаборатории моделирования в биологии и медицине профессор Томаш Липняцкий подробно разъяснил, почему карантин должен длиться восемь месяцев. Главная причина – мы не такие организованные, как Китай. И мы пропустили момент, когда надо было входить в жесткий карантин. Но что останется от украинской экономики, если мы просидим хотя бы половину этого срока?

"Есть такая пословица: "пока толстый похудеет, тощий сдохнет". Это именно та ситуация. И, учитывая, что у нас уже не было этого подкожного запаса, вся экономика работает, грубо говоря, день в день, нет каких-то накоплений серьезных, нет резервов... Если считать, что мы можем выдержать все, кроме, собственно, уже голодного бунта, вот тогда максимально возможный срок – один месяц", – считает эксперт международного института демократии Евгений Дикий.

"Экономика изменится. Она уже не будет такой, как раньше. Каждый кризис – это и риск, и возможности. Те бизнесы, которые слабее, будут разрушены. Но появятся новые, и на их место придет что-то новое", – добавляет Милованов.

Кроме отраслей, которые уже стремительно развиваются (например, доставка, образование и административные услуги), шанс появится и у аграриев, считают некоторые эксперты.

"Украина, во всяком случае, ее экспортная ориентация, в сельском хозяйстве может как раз сыграть в плюс. В плане того, что мы не только обеспечим себя продовольственными товарами, но сможем и заработать на этом кризисе. Потому что есть хотят всегда и везде", – отмечает советник президента Украины по экономике Олег Устенко.

Напомним, из-за коронавируса по состоянию на конец марта в США остались без работы 3,5 млн человек. Итог первой недели апреля – в Америке уже 10 млн безработных. В Европе впервые за 22 года наблюдений упал до критической отметки PMI – индекс деловой активности. Падение за месяц стало максимальным с июля 1998 года, то есть момента, когда этот показатель вообще начал учитываться.

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