Дерипаска заплатил британскому лорду миллионы долларов за снятие санкций США

Член Палаты лордов Грег Баркер месяцами летал между США, Британией и Россией перед снятием ограничений с En+

Олег Дерипаска. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov.

Британскому парламентарию, члену Палаты лордов Грегу Баркеру заплатили несколько миллионов фунтов за успешные переговоры о снятии санкций США с принадлежащей российскому олигарху Олегу Дерипаске компании En+ Group.

Ссылаясь на собственные источники, издание Bloomberg пишет, что перед заключением сделки между Министерством финансов США и Дерипаской британский лорд месяцами летал между Вашингтоном, Лондоном и Москвой.

В итоге стороны подписали соглашением, по условиям которого Дерипаска согласился снизить свою долю в En+, которая управляет контрольным пакетом акций российского алюминиевого гиганта Rusal.

Такие старания были щедро вознаграждены: от своего начальника лорд получил от 3 до 4 млн фунтов стерлингов, или 3,9-5,2 млн долларов.

Вдобавок к этому Баркер является председателем En+ Group и автором плана по выводу компании из-под санкций. Из старого состава совета директоров он стал единственным, кто сохранил свою должность в новом списке топ-менеджеров.

Напомним, что санкции с компаний "Русала", En+ и "Евросибэнерго" Олега Дерипаски США сняли в январе, в то же время сохранив ограничения в отношении самого миллиардера.

Кроме того, сообщалось, что президент США Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении ответственных лиц за подрыв демократических процессов и институтов в Украине.

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