Дешевая "молочка" из Украины может завоевать мир – прогноз IFC

Специалисты уверены, что у нашей страны есть большой потенциал на рынках молока и молочных продуктов

Хотя в Украине подделывают до 30% "молочки", эксперты Международной финансовой корпорации (IFC) видят большие возможности отечественного молочного рынка. Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока (АПМ).

По прогнозам экспертов, к 2030 году спрос на молочную продукцию в мире вырастет на 25%. А топ-экспортеры "молочки" – Новая Зеландия, Австралия, Европа и США – уже не смогут покрыть спрос полностью, уверены эксперты.

"Специалисты IFC указали на ряд факторов, которые нужно усовершенствовать, чтобы Украина могла стать мощным игроком на мировом рынке. Ассоциация производителей молока уже несколько лет работает над большинством из них, а именно над увеличением продуктивности коров, созданием кооперативов, а также контролем безопасности и качества молочных продуктов", - отметила вице-президент АПМ Анна Лавренюк.

Пока что Украина занимает 18 место в мире по производству молока. Цена украинского молока на 16% ниже мировой, что повышает конкурентоспособность по сравнению с другими странами.

"Кроме того, обязательным пунктом на пути развития Украины как мощной молочной страны есть движение в направлении открытия новых стран для экспорта. На сегодня география украинского экспорта больше нацелена на страны постсоветского пространства, а такие крупнейшие импортеры как Гонконг, Китай, Алжир, Венесуэла, ОАЭ нами практически не исследованы", – добавила аналитик АПМ Яна Музыченко.

Как сообщалось, Украина в сентябре 2018 года сократила экспорт молочной продукции на 40% по сравнению с сентябрем 2017 года – до 18,3 млн долларов. Это является самым низким показателем за все время наблюдений, сообщили в Ассоциации производителей молока.

Также ранее стало известно, что в Украине сокращается производство молока - в стране падает число голов домашнего скота. А вот производство яиц, как и поголовье птицы, наоборот, растет.