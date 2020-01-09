Дешевые кредиты для бизнеса: эксперты оценили новую госпрограмму

/ Фото: Pixabay

Реклама

Одним из серьезных препятствий для развития бизнеса и производства в Украине называют отсутствие "дешевых денег", то есть доступных кредитов для бизнеса. В 2020 году эту проблему попытаются решить. Кабмин объявил о запуске программы по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса во всех сферах экономики. Эксперты считают, что такая программа при правильной реализации способна дать хороший импульс для развития бизнеса.

"Важно, что предпринимателям дадут новые условия кредитования. Если этот механизм заработает, это даст хороший толчок для развития малого предпринимательства", – рассказала в комментарии сайту "Сегодня" глава Совета Института налоговых реформ, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко.

Впрочем, финансист, президент инвестиционной группы "Универ" Трас Козак предостерегает от чрезмерной зарегулированности такой программы со стороны государства.

"Кредитование малого бизнеса под 5% – это очень хорошая идея. Наша экономика страдает от отсутствия инвестиций, от отсутствия дешевых денег. Нашим предпринимателям очень тяжело конкурировать, например, с поляками или чехами, потому что они могут привлекать деньги под 5%, а наши – под 25%. Мы видим, что Нацбанк наконец начал опускать учетную ставку. В конце января будет очередное заседание правления НБУ и, думаю, ставка снизится еще процента на полтора. Но она по-прежнему будет еще высокой. А программа, которую анонсировало правительство, может выстрелить, если она будет правильно построена. Важно, кто будет выбирать претендентов, кто будет нести ответственность за невозврат. Если выбирать будет государство – очень плохо. Потому что чиновник не отвечает за свои шаги. Если же выбирать будут банки, это будет лучше. Государство должно только задавать простые, разумные правила игры. Чтобы было понятно, кто может участвовать в программе, какие условия. И компенсировать разницу между банковской ставкой и 5% годовыми", – убежден эксперт.

О том, какие еще изменения ждут украинскую экономику, читайте на сайте "Сегодня" – Рынок земли, новые налоги и закон о труде: главные реформы в экономике в 2020-м

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что программа по поддержке малого и среднего предпринимательства заработает с 1 февраля 2020 года. Она предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых и является первым этапом объявленной президентом Владимиром Зеленским госпрограммы "Возвращайся и оставайся":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама