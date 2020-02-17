Дешевые кредиты для бизнеса: правила выдачи упростят

Предпринимателям, у которых нет залогового имущества, дадут шанс на участие в госпрограмме

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Украинцы за две недели получили более 27 млн гривен кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", но в работе все еще остается 2,5 тысячи заявок на такие займы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. При этом, по словам главы правительства, госпрограмму ждут изменения.

"Для предпринимателей, не имеющих залога, правительство разработало отдельный механизм – кредитные гарантии. То есть банк заменяет залог специальным финансовым инструментом. Завершаем все юридические процедуры, чтобы банки смогли безотлагательно наладить эту работу", – написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Кроме того, Кабмин также начинает всеукраинский учебный тур для предпринимателей, которые захотят пройти комплексное бесплатное обучение по повышению своих бизнес-компетенций.

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"Ни один украинец не должен получить отказ только из-за низкого уровня подготовки. Эта программа – прежде всего, о поддержке", – резюмировал Гончарук.

Напомним, запуск госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" состоялся с 1 февраля. Программа предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предполагается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но с возможностью снизить на 0,5 процентного пункта за каждого нового работника), и под 9% годовых – для работающего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн.

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