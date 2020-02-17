Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,49

Дешевые кредиты для бизнеса: правила выдачи упростят

17 февраля, 15:56

Предпринимателям, у которых нет залогового имущества, дадут шанс на участие в госпрограмме

/ Фото: Pixabay

Украинцы за две недели получили более 27 млн гривен кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", но в работе все еще остается 2,5 тысячи заявок на такие займы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. При этом, по словам главы правительства, госпрограмму ждут изменения.

"Для предпринимателей, не имеющих залога, правительство разработало отдельный механизм – кредитные гарантии. То есть банк заменяет залог специальным финансовым инструментом. Завершаем все юридические процедуры, чтобы банки смогли безотлагательно наладить эту работу", – написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Кроме того, Кабмин также начинает всеукраинский учебный тур для предпринимателей, которые захотят пройти комплексное бесплатное обучение по повышению своих бизнес-компетенций.

Реклама

"Ни один украинец не должен получить отказ только из-за низкого уровня подготовки. Эта программа – прежде всего, о поддержке", – резюмировал Гончарук.

Напомним, запуск госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" состоялся с 1 февраля. Программа предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предполагается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но с возможностью снизить на 0,5 процентного пункта за каждого нового работника), и под 9% годовых – для работающего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн.

В тренде
В Украине продадут три убыточных порта

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него / Фото: Кабинет министров Украины

При этом новости "Сегодня" ранее провели эксперимент и узнали, как можно получить дешевый заем на развитие бизнеса:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бизнес кредиты кредитование госпрограммы займы кредитные гарантии Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине невыгодно выращивать коров и свиней: опубликована статистика
В Украине невыгодно выращивать коров и свиней: опубликована статистикаБизнес
Фриланс покоряет украинцев: где работают и сколько получают
Фриланс покоряет украинцев: где работают и сколько получаютБизнес
В Украине хотят ввести новую группу ФЛП: законопроект уже в Раде
В Украине хотят ввести новую группу ФЛП: законопроект уже в РадеБизнес
Дешевые кредиты в Украине: что нужно для получения
Дешевые кредиты в Украине: что нужно для полученияБизнес
В Украине активно делают вино: названы самые популярные сорта
В Украине активно делают вино: названы самые популярные сортаБизнес
Налоговики подсчитали физлиц-предпринимателей: что они обнаружили
Налоговики подсчитали физлиц-предпринимателей: что они обнаружилиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...