Дешевые кредиты для бизнеса: стало известно, сколько уже выдали денег

Украинский бизнес получил уже более 30 млн гривен в рамках программы"Доступные кредиты 5-7-9%", к которой недавно присоединились еще три банка. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Совместно с семью банками из государственного и коммерческого секторов правительство запустило программу "Доступные кредиты 5-7-9%". Уже более 30 млн гривен для развития существующих бизнесов и старта новых получили предприниматели. Эта программа не только о деньгах, но и об обучении, консультации и экспертной помощи для бизнеса – как стать "на ноги" с помощью государства", – написал Милованов на своей странице в Facebook.

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Напомним, госпрограмма "Доступные кредиты 5-7-9%" работает в Украине с 1 февраля. Она предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет:

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под 5% годовых, если предполагается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места;

под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но с возможностью снизить на 0,5 процентного пункта за каждого нового работника);

под 9% годовых – для работающего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн.

Первыми к программе присоединились четыре государственных банка – ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк.

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