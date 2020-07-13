Девять украинских стартапов получат госфинансирование

Заявки Фонд стартапов начал принимать в декабре прошлого года

Девять украинских стартапов получат государственное финансирование. Об этом сообщает пресс-служба созданного прошлым летом Фонда стартапов.

Реклама

"Рады сообщить, что по результатам седьмого и восьмого питчей Наблюдательный совет утвердил стартапы, которые получат гранты!" - говорится в сообщении.

Так, на этапе pre-seed грант 25 000 долларов получат следующие стартапы:

1. Jooli. Приложение для контент-маркетологов и пиар-специалистов сфокусировано на малых и средних SaaS-компаниях, экономит до 5 часов работы в неделю и вдвое увеличивает эффективность коммуникаций.

JOOLI в реальном времени анализирует активность компании и конкурентов в основных каналах коммуникации такого типа бизнеса и кратко сообщает о выходе новостей рынка и конкурентов.

Реклама

Читайте также: Восемь украинских стартапов получат 9 млн гривен: Кабмин огласил список

2. IZIVIZ. Дрон для безопасного, легкого и эффективного визуального инспектирования.

3. Elomia. Приложение с виртуальным другом-психологом, слушает, понимает и оказывает психологическую помощь людям с депрессией и тревогой.

4. RunAn. Спортивный трекер, который позволяет снизить травматичность и повысить эффективность бега за счет контроля техники бега.

5. Bicovery. Мониторинг психического и физического состояния биполярного человека в реальном времени и своевременные сообщения о приближении эпизодов с помощью технологий Machine Learning.

В тренде Карантин и безработица: как Кабмин спасает украинцев и поможет ли это

Реклама

6. Gymcerebrum. Платформа искусственного интеллекта с уникальным компьютерным зрением, которая будет функционировать на территории фитнес-клуба как виртуальный тренер.

Стартапы на этапе seed получат грант в размере 50 тысяч долларов:

1. Neverdark. Камин с настоящим огнем для любой квартиры.

2. Revizion. Сервис обратной связи и NPS. Платформа позволяет возвращать существующих и привлекать новых клиентов, формировать положительную репутацию бренда благодаря эффективной системе обратной связи в каждой точке контакта с клиентом.

3. Upswot. Повышение эффективности продаж, направленных на МСБ с непрерывным мониторингом и инсайтами из 117 альтернативных источников данных.

Реклама

Ранее сообщалось, что восемь украинских стартапов могут получить по 50 тысяч долларов каждый.

Напомним, Кабмин объявил прием заявок на финансирование фондом стартапов в декабре прошлого года.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама