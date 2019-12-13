Для сыра "фета" в Украине придумали новое название

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Украинские производители сыра с 2023 года не смогут использовать наименование "фета". От этого названия придется отказаться, так как оно является защищенным географическим указанием (GI), как, например, и "коньяк". Теперь производители, занимающиеся изготовлением "феты", придумали для это сыра новое название. Об этом рассказала замепредседателя общественного союза "Овцеводство и козоводство Украины" Наталья Якименко, передает AgroPortal.

"В Украине есть древнее слово, которое редко используется, – набел. Поэтому производители предлагают продавать фету как "набел рассольный", – отметила Якименко.

Она также добавила, что для ребрендинга феты придется запустить мощную маркетинговую программу, чтобы донести информацию до потребителей.

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Напомним, существует три варианта лейблов GI (geographical indications):

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PDO (protected designation of origin) – защищенное указание места происхождения;

PGI (protected geographical indication) – защищенное географическое указание;

TSG (traditional specialities guaranteed) – гарантия традиционности.

При этом в Украине уже появилсяпервый продукт с географически защищенным названием,, которое отвечает европейским требованиям к регистрации и имеет право на признание в ЕС.

Между тем, украинские потребители оказались незащищенными от фальсификата на полках продуктовых магазинов. Новости "Сегодня" ранее составили ТОП продуктов, которые безопасны только на первый взгляд, а потому этикетки на них лучше читать дважды:

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