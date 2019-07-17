Доллар дешевле 30 гривен и "заморозка" зарплат: чего ждет украинский бизнес
Нацбанк провел опрос руководителей украинских предприятий
Национальный банк Украины (НБУ) провел традиционный опрос руководителей украинских предприятий, который показал, что во втором квартале оптимизм отечественного бизнеса вырос. Так, украинские компании улучшали ожидания по экономическому росту в Украине и развитию собственного бизнеса, а также рассчитывали, что инфляция замедлится, а девальвация гривни ослабнет. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
- Ожидания бизнеса по ситуации в стране
Взгляд бизнеса на будущую инфляцию стал более позитивным из-за оптимистичных прогнозов по курсу гривни, отмечают в Нацбанке.
В частности, в течение следующих 12 месяцев бизнес ожидает курс на уровне 28,82 грн/долл. В предыдущем квартале этот показатель составлял 29,32 грн/долл. При этом более трети компаний – 33,4% – ожидает, что курс не превысит 28 грн/долл.
"Существенно улучшились ожидания бизнеса по инфляции. Предприниматели ожидают, что темп роста потребительских цен в течение следующих 12 месяцев замедлится до 7,7%. В предыдущем квартале показатель был выше – 9%. Выросла доля компаний, которая ожидает однозначного показателя инфляции – до 69,8% во II квартале 2019 с 58,9% в предыдущем квартале", – сообщили в НБУ.
Также улучшились ожидания бизнеса по росту объемов производства. Более трети – 38,2% – компаний отмечает, что объемы производства возрастут, и только 10,5% прогнозируют снижение. Роста ожидают предприятия всех видов экономической деятельности.
- Ожидания предприятий относительно собственного бизнеса
Оживления деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности. Предприниматели ждут улучшения финансово-экономического состояния своих предприятий, в частности благодаря росту производства и объемов продаж продукции, прежде всего – на экспорт. Для этого компании планируют увеличить инвестиции в оборудование, активнее привлекать кредитные ресурсы.
"Уровень деловой активности предприятий во втором квартале 2019 года оставался высоким: индекс деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев составил 117,8% (в предыдущем квартале – 119,7%)", – подчеркивают в НБУ.
При этом почти треть компаний – 29,5% – ожидали улучшения своего финансового состояния в течение следующих 12 месяцев, и только 6,6% – ухудшения. Остальные компании не прогнозируют изменений. Наиболее оптимистично были настроены компании в сфере строительства.
Пятая часть компаний – 19,1% – прогнозирует, что количество работников на их предприятиях расти. А 14,7% компаний ожидают сокращения персонала. Наиболее оптимистично настроены предприятия торговли, строительства, а также транспорта и складского хозяйства.
Впрочем, бизнес снизил ожидания по повышению зарплаты работникам. Выросла доля компаний (с 25,4% до 33,7%), которые прогнозировали неизменность расходов на оплату труда в течение следующих 12 месяцев. А доля компаний, которые считали, что их расходы на оплату труда работников в течение следующих 12 месяцев вырастут, сократилась до 65,4% (в предыдущем опросе – 74,1%). Менее 1% компаний прогнозируют снижение зарплат.
Доля предприятий, которые планировали привлекать кредиты в течение следующих 12 месяцев, выросла до 41,5% с 38,2%. Больше всего таких предприятий в перерабатывающей промышленности, а также в энерго- и водоснабжении. Компании, которые планируют брать банковские кредиты, продолжают отдавать предпочтение займам в национальной валюте.
Основными факторами, по оценкам бизнеса ограничивают способность наращивать производство, остаются высокие цены на энергоносители, а также на сырье и материалы.
Напомним, ранее "Сегодня" разобрались, сколько предприятий открывается и закрывается в Украине и о чем это говорит.
Как известно, в Украине стараются упрощать правила для бизнеса. Недавно, например, книга жалоб перестала быть обязательной. О том, как теперь потребители могут защитить свои права, узнавайте из сюжета:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Доллар дешевле 30 гривен и "заморозка" зарплат: чего ждет украинский бизнес". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гривня катится вниз: доллар и евро снова стали дороже
Национальный банк установил официальную стоимость украинской валюты
Курс, МВФ и экономическая встряска: эксперты предостерегли о последствиях люстрации главы НБУ
Финансисты моделируют разные исходы реализации этой инициативы, однако пока не воспринимают ее всерьез