Доллар дешевле 30 гривен и "заморозка" зарплат: чего ждет украинский бизнес

Нацбанк провел опрос руководителей украинских предприятий

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Национальный банк Украины (НБУ) провел традиционный опрос руководителей украинских предприятий, который показал, что во втором квартале оптимизм отечественного бизнеса вырос. Так, украинские компании улучшали ожидания по экономическому росту в Украине и развитию собственного бизнеса, а также рассчитывали, что инфляция замедлится, а девальвация гривни ослабнет. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Ожидания бизнеса по ситуации в стране

Взгляд бизнеса на будущую инфляцию стал более позитивным из-за оптимистичных прогнозов по курсу гривни, отмечают в Нацбанке.

В частности, в течение следующих 12 месяцев бизнес ожидает курс на уровне 28,82 грн/долл. В предыдущем квартале этот показатель составлял 29,32 грн/долл. При этом более трети компаний – 33,4% – ожидает, что курс не превысит 28 грн/долл.

"Существенно улучшились ожидания бизнеса по инфляции. Предприниматели ожидают, что темп роста потребительских цен в течение следующих 12 месяцев замедлится до 7,7%. В предыдущем квартале показатель был выше – 9%. Выросла доля компаний, которая ожидает однозначного показателя инфляции – до 69,8% во II квартале 2019 с 58,9% в предыдущем квартале", – сообщили в НБУ.

Также улучшились ожидания бизнеса по росту объемов производства. Более трети – 38,2% – компаний отмечает, что объемы производства возрастут, и только 10,5% прогнозируют снижение. Роста ожидают предприятия всех видов экономической деятельности.

Ожидания предприятий относительно собственного бизнеса

Оживления деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности. Предприниматели ждут улучшения финансово-экономического состояния своих предприятий, в частности благодаря росту производства и объемов продаж продукции, прежде всего – на экспорт. Для этого компании планируют увеличить инвестиции в оборудование, активнее привлекать кредитные ресурсы.

"Уровень деловой активности предприятий во втором квартале 2019 года оставался высоким: индекс деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев составил 117,8% (в предыдущем квартале – 119,7%)", – подчеркивают в НБУ.

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При этом почти треть компаний – 29,5% – ожидали улучшения своего финансового состояния в течение следующих 12 месяцев, и только 6,6% – ухудшения. Остальные компании не прогнозируют изменений. Наиболее оптимистично были настроены компании в сфере строительства.

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Пятая часть компаний – 19,1% – прогнозирует, что количество работников на их предприятиях расти. А 14,7% компаний ожидают сокращения персонала. Наиболее оптимистично настроены предприятия торговли, строительства, а также транспорта и складского хозяйства.

Впрочем, бизнес снизил ожидания по повышению зарплаты работникам. Выросла доля компаний (с 25,4% до 33,7%), которые прогнозировали неизменность расходов на оплату труда в течение следующих 12 месяцев. А доля компаний, которые считали, что их расходы на оплату труда работников в течение следующих 12 месяцев вырастут, сократилась до 65,4% (в предыдущем опросе – 74,1%). Менее 1% компаний прогнозируют снижение зарплат.

Доля предприятий, которые планировали привлекать кредиты в течение следующих 12 месяцев, выросла до 41,5% с 38,2%. Больше всего таких предприятий в перерабатывающей промышленности, а также в энерго- и водоснабжении. Компании, которые планируют брать банковские кредиты, продолжают отдавать предпочтение займам в национальной валюте.

Основными факторами, по оценкам бизнеса ограничивают способность наращивать производство, остаются высокие цены на энергоносители, а также на сырье и материалы.

Напомним, ранее "Сегодня" разобрались, сколько предприятий открывается и закрывается в Украине и о чем это говорит.

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