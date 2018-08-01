Доллар по 28 гривен и проблемы с кредитами: чего ждет украинский бизнес

Деловые ожидания в Украине остаются позитивными. И, хотя общая степень оптимизма за последний квартал немного снизилась, улучшились ожидания относительно инфляции и курса гривни.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Национальным банком Украины (НБУ). В рамках исследования НБУ опросил руководителей украинских предприятий.

В целом в следующие 12 месяцев ожидаются:

рост объемов производства товаров и услуг: баланс ожиданий – 22,2% (в I кв. 2018 -19%);

высокий уровень деловой активности – индекс деловых ожиданий (ИДО) составляет 118,3% (в I кв. был 120,6%);

ожидается ниже инфляция – рост потребительских цен на 9,6% (было 11%);

ослабление девальвационных процессов – среднее значение обменного курса гривни к доллару – 28,63 (было – 29,53).

Улучшились ожидания роста объемов производства товаров и услуг в следующие 12 месяцев – баланс ожиданий составляет 22,2%. Положительная динамика сохраняется уже девятый квартал подряд. Рост объемов производства ожидают предприятия всех основных видов деятельности.

Ожидания в отношении изменения объемов реализации товаров и услуг в ближайшие 12 месяцев, %

2017 2018 II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. Увеличатся 28,4 32,9 37 42,9 39,5 Не изменятся 57,4 51,8 52,4 46,2 49,8 Снизятся 14,2 15,3 10,5 10,9 10,7

Экономическая активность

Предприятия продолжают ожидать высокого уровня экономической активности – ИДО составил 118,3%. Самые оптимистичные прогнозы у предприятий перерабатывающей промышленности (ИДО – 124,7%).

Самыми высокими остаются ожидания относительно общих объемов реализации продукции собственного производства, а также инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь. Увеличения количества работников на предприятиях респонденты ожидают шестой квартал подряд. Наивысшие ожидания у предприятий Львовской (ИДО – 135,9%) и Ивано-Франковской (129,5%) областей. Спад экономической активности своих предприятий прогнозируют только респонденты Закарпатской области (98,8%).

Улучшение финансового состояния ожидают респонденты всех видов экономической деятельности. Самые высокие ожидания у предприятий торговли, самые низкие – у энерго- и водоснабжения.

Респонденты девятый квартал подряд высоко оценивают перспективы роста общих объемов реализации продукции своих предприятий, хотя степень уверенности снизилась: баланс ожиданий 28,7% против 32% в предыдущем квартале. Самые высокие оценки – у предприятий сельского хозяйства.

Инфляция

Уровень ожидаемой инфляции снизился – рост потребительских цен на протяжении ближайших 12 месяцев ожидается на уровне 9,6% (было 11%). Доля респондентов, прогнозирующих, что рост превысит 12%, уменьшилась до 30,9% (с 40,1%).

Затраты на производство – главный фактор влияния на рост потребительских цен (71,6% ответов, рост на 0.4 п.п.)

Курсовой фактор остается одним из главных. Однако ожидания относительно его влияния существенно ослабли по сравнению с предыдущим опросом (65,5% ответов, уменьшение на 15,6 п.п.). Меньше всего на уровень потребительских цен будет влиять динамика предложения денег в экономике, но значимость этого фактора существенно выросла (на 3,6 п.п.).

Восприятие факторов, влияющих на оценку изменения уровня потребительских цен, % ответов

2017 2018 II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. Курс гривни 66,6 66,1 77,9 81,3 65,7 Затраты на производство 70,5 73,1 65,1 71,2 71,6 Доходы населения 25,8 27,9 32,8 28,7 29,5 Социальные расходы бюджета 19,5 17,6 23,1 17,9 18,8 Налоговые изменения 21,4 18,7 16,4 16,3 14,6 Цены на мировых рынках 13,9 17,6 18,1 16 19,4 Динамика доступности денег в экономике 10 13,7 9,7 7 10,6

Курс гривни

Девальвационные ожидания существенно ослабли. Доля респондентов, ожидающих обесценивания гривни, уменьшилась до 78,3% (86,3%). Среднее значение обменного курса доллара через 12 месяцев – 28,63 грн.

Большинство респондентов (57,5%, что на 26,6 п.п. больше чем в I квартале) прогнозирует, что обменный курс в следующие 12 месяцев будет в пределах 26-29 грн/долл.

Стоит отметить, что во время проведения опроса средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке был в среднем на 26,14 грн. Ежедневные колебания не превышали 0,5% (26,93 грн и колебания в пределах 5,2%). Сейчас гривня вновь ослабла относительно доллара.

Состояние предприятий

Респонденты продолжают положительно оценивать текущее финансово-экономическое состояние своих предприятий и отмечают низкий уровень остатков готовой продукции и нехватку собственных производственных мощностей. Положительные оценки текущего финансово-экономического состояния сохраняются с III кв. 2016.

Уровень остатков готовой продукции респонденты продолжают оценивать ниже нормального: баланс ответов – "минус" 9%. Уровень остатков выше, чем нормальный, как и в предыдущем квартале оценивают только респонденты перерабатывающей промышленности.

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Респонденты второй раз с начала проведения опросов отметили недостаточность собственных мощностей. На вопрос о возможности предприятий удовлетворить неожиданное увеличение спроса за счет собственных мощностей баланс ответов составил "минус" 1,3%. Дефицит свободных производственных мощностей отмечен у предприятий строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи.

Инвестиции

Сохраняются оптимистичные ожидания относительно объемов будущих инвестиций. Ожидания роста расходов на машины, оборудование и инвентарь в следующие 12 месяцев остаются высокими: баланс ответов – 22%. Также ожидается увеличение инвестиционных расходов на проведение строительных работ: баланс 14%.

Самые высокие ожидания относительно роста инвестиций на машины, оборудование и инвентарь – у предприятий транспорта и связи, а по выполнению строительных работ – у предприятий энерго- и водоснабжения.

Продолжится увеличение объемов иностранных инвестиций предприятиями, которые их привлекают: баланс ответов – 14,1%. Одновременно выросла доля респондентов, которые в следующие 12 месяцев намерены привлекать иностранные инвестиции – 23,7%.

Производство

Основные факторы влияния на способность предприятий наращивать объемы производства остаются неизменными. Самые сильные ограничивающие факторы – высокие цены на энергоносители, сырье и материалы. Повысились оценки негативного воздействия нехватки оборотных средств (на 4 п.п.) и недостаточности спроса (на 2.5 п.п.). Снизилась степень негатива в отношении налогового давления (на 2,8 п.п.) и регуляторного давления (на 2,6 п.п.). Респонденты также дружно заметили положительный эффект от снижения колебаний курса гривни.

Восприятие факторов, ограничивающих способность предприятий увеличивать производство, % ответов

2017 2018 II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. Слишком высокие цены на энергоносители 46,2 44,9 48,8 47,9 45 Слишком высокие цены на сырье и материалы 39,9 43,4 40,4 44 42,4 Нестабильная политическая ситуация 35,8 34,6 35,5 35,7 32,5 Нехватка оборотных средств 34,2 32,5 35,5 29,1 33,1 Чрезмерное налоговое давление 32,5 33,7 32,4 33,6 30,8 Значительные колебания курса гривни 30,6 30,4 32,1 39 25,9 Недостаточный спрос 27,1 26,3 40,4 24 26,5 Нехватка квалифицированных работников 18,7 22,4 26,9 25,8 26,5 Чрезмерное регуляторное давление 17,2 16,4 16,4 16,7 14,1 Ограниченные возможности получения кредита 16,3 13,7 13,3 10,9 12,5 Коррупция 16 14,2 16 16,7 15,9 Ограниченность производственных мощностей 15,1 15,8 16,7 17,9 19,4

Ослабли ожидания роста цен как на покупные товары и услуги, так и на продукцию собственного производства: балансы ответов – 87,2% и 63,3% соответственно (92,5% и 67,6% соответственно). Самые высокие ожидания относительно роста цен на покупную продукцию у респондентов энерго- и водоснабжения и строительства, а по ценам на продукцию собственного производства – энерго- и водоснабжения, а также торговли.

За квартал заметно снизились оценки респондентов значимости факторов, которые влияют на уровень цен производителей. Видимо, предприятия приспособились к большинству из них.

Оплата труда

Ожидания по увеличению предстоящих расходов на оплату труда одного наемного работника ослабли: баланс ответов – 66% (было – 73,7%).

Самые высокие ожидания у предприятий сельского хозяйства, а самые низкие – у предприятий добывающей промышленности.

Финансы

Ожидания по росту потребности в заемных средствах в ближайшее время снизились: баланс ответов – 36,3% (43,5%). Наибольшая потребность в заимствованиях у предприятий строительства и у крупных предприятий. Наименьшая – у предприятий добывающей промышленности и у средних предприятий.

Доля респондентов, планирующих брать кредиты, уменьшилась до 37,1% (было – 38,3%). Выросла доля респондентов, планирующих привлекать средства за рубежом – с 8% до 9%.

Больше всего планируют брать кредиты в национальной валюте предприятия строительства и малые предприятия. В иностранной валюте больше всего планируют брать кредиты предприятия добывающей промышленности и крупные предприятия.

Важнейшей препятствием для привлечения новых кредитов остаются высокие ставки (65,6% респондентов). Другие существенные факторы: чрезмерные требования к залогу, сложная процедура оформления документов. Баланс оценок ужесточения кредитных условий увеличился до 20,4% (18,3%).

96,5% респондентов отметили, что у них нет сложностей с проведением операций со средствами, размещенными на банковских счетах (в I кв. было 95,9%).

Напомним, ранее банкиры спрогнозировали, что будет с кредитами в Украине.

НБУ ежеквартально проводит исследование "Деловые ожидания предприятий". Опросы в рамках последнего из них – за II квартал 2018 года – проводились с мае и июне, их результаты опубликованы в середине июля.