Доллар по 28 гривен и проблемы с кредитами: чего ждет украинский бизнес
Руководители предприятий стали спокойнее оценивать инфляцию и надеются на рост производства
Деловые ожидания в Украине остаются позитивными. И, хотя общая степень оптимизма за последний квартал немного снизилась, улучшились ожидания относительно инфляции и курса гривни.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Национальным банком Украины (НБУ). В рамках исследования НБУ опросил руководителей украинских предприятий.
В целом в следующие 12 месяцев ожидаются:
- рост объемов производства товаров и услуг: баланс ожиданий – 22,2% (в I кв. 2018 -19%);
- высокий уровень деловой активности – индекс деловых ожиданий (ИДО) составляет 118,3% (в I кв. был 120,6%);
- ожидается ниже инфляция – рост потребительских цен на 9,6% (было 11%);
- ослабление девальвационных процессов – среднее значение обменного курса гривни к доллару – 28,63 (было – 29,53).
Улучшились ожидания роста объемов производства товаров и услуг в следующие 12 месяцев – баланс ожиданий составляет 22,2%. Положительная динамика сохраняется уже девятый квартал подряд. Рост объемов производства ожидают предприятия всех основных видов деятельности.
Ожидания в отношении изменения объемов реализации товаров и услуг в ближайшие 12 месяцев, %
|
|
2017
|
2018
|
II кв.
|
III кв.
|
IV кв.
|
I кв.
|
II кв.
|
Увеличатся
|
28,4
|
32,9
|
37
|
42,9
|
39,5
|
Не изменятся
|
57,4
|
51,8
|
52,4
|
46,2
|
49,8
|
Снизятся
|
14,2
|
15,3
|
10,5
|
10,9
|
10,7
Экономическая активность
Предприятия продолжают ожидать высокого уровня экономической активности – ИДО составил 118,3%. Самые оптимистичные прогнозы у предприятий перерабатывающей промышленности (ИДО – 124,7%).
Самыми высокими остаются ожидания относительно общих объемов реализации продукции собственного производства, а также инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь. Увеличения количества работников на предприятиях респонденты ожидают шестой квартал подряд. Наивысшие ожидания у предприятий Львовской (ИДО – 135,9%) и Ивано-Франковской (129,5%) областей. Спад экономической активности своих предприятий прогнозируют только респонденты Закарпатской области (98,8%).
Улучшение финансового состояния ожидают респонденты всех видов экономической деятельности. Самые высокие ожидания у предприятий торговли, самые низкие – у энерго- и водоснабжения.
Респонденты девятый квартал подряд высоко оценивают перспективы роста общих объемов реализации продукции своих предприятий, хотя степень уверенности снизилась: баланс ожиданий 28,7% против 32% в предыдущем квартале. Самые высокие оценки – у предприятий сельского хозяйства.
Инфляция
Уровень ожидаемой инфляции снизился – рост потребительских цен на протяжении ближайших 12 месяцев ожидается на уровне 9,6% (было 11%). Доля респондентов, прогнозирующих, что рост превысит 12%, уменьшилась до 30,9% (с 40,1%).
Затраты на производство – главный фактор влияния на рост потребительских цен (71,6% ответов, рост на 0.4 п.п.)
Курсовой фактор остается одним из главных. Однако ожидания относительно его влияния существенно ослабли по сравнению с предыдущим опросом (65,5% ответов, уменьшение на 15,6 п.п.). Меньше всего на уровень потребительских цен будет влиять динамика предложения денег в экономике, но значимость этого фактора существенно выросла (на 3,6 п.п.).
Восприятие факторов, влияющих на оценку изменения уровня потребительских цен, % ответов
|
|
2017
|
2018
|
II кв.
|
III кв.
|
IV кв.
|
I кв.
|
II кв.
|
Курс гривни
|
66,6
|
66,1
|
77,9
|
81,3
|
65,7
|
Затраты на производство
|
70,5
|
73,1
|
65,1
|
71,2
|
71,6
|
Доходы населения
|
25,8
|
27,9
|
32,8
|
28,7
|
29,5
|
Социальные расходы бюджета
|
19,5
|
17,6
|
23,1
|
17,9
|
18,8
|
Налоговые изменения
|
21,4
|
18,7
|
16,4
|
16,3
|
14,6
|
Цены на мировых рынках
|
13,9
|
17,6
|
18,1
|
16
|
19,4
|
Динамика доступности денег в экономике
|
10
|
13,7
|
9,7
|
7
|
10,6
Курс гривни
Девальвационные ожидания существенно ослабли. Доля респондентов, ожидающих обесценивания гривни, уменьшилась до 78,3% (86,3%). Среднее значение обменного курса доллара через 12 месяцев – 28,63 грн.
Большинство респондентов (57,5%, что на 26,6 п.п. больше чем в I квартале) прогнозирует, что обменный курс в следующие 12 месяцев будет в пределах 26-29 грн/долл.
Стоит отметить, что во время проведения опроса средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке был в среднем на 26,14 грн. Ежедневные колебания не превышали 0,5% (26,93 грн и колебания в пределах 5,2%). Сейчас гривня вновь ослабла относительно доллара.
Состояние предприятий
Респонденты продолжают положительно оценивать текущее финансово-экономическое состояние своих предприятий и отмечают низкий уровень остатков готовой продукции и нехватку собственных производственных мощностей. Положительные оценки текущего финансово-экономического состояния сохраняются с III кв. 2016.
Уровень остатков готовой продукции респонденты продолжают оценивать ниже нормального: баланс ответов – "минус" 9%. Уровень остатков выше, чем нормальный, как и в предыдущем квартале оценивают только респонденты перерабатывающей промышленности.
Респонденты второй раз с начала проведения опросов отметили недостаточность собственных мощностей. На вопрос о возможности предприятий удовлетворить неожиданное увеличение спроса за счет собственных мощностей баланс ответов составил "минус" 1,3%. Дефицит свободных производственных мощностей отмечен у предприятий строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи.
Инвестиции
Сохраняются оптимистичные ожидания относительно объемов будущих инвестиций. Ожидания роста расходов на машины, оборудование и инвентарь в следующие 12 месяцев остаются высокими: баланс ответов – 22%. Также ожидается увеличение инвестиционных расходов на проведение строительных работ: баланс 14%.
Самые высокие ожидания относительно роста инвестиций на машины, оборудование и инвентарь – у предприятий транспорта и связи, а по выполнению строительных работ – у предприятий энерго- и водоснабжения.
Продолжится увеличение объемов иностранных инвестиций предприятиями, которые их привлекают: баланс ответов – 14,1%. Одновременно выросла доля респондентов, которые в следующие 12 месяцев намерены привлекать иностранные инвестиции – 23,7%.
Производство
Основные факторы влияния на способность предприятий наращивать объемы производства остаются неизменными. Самые сильные ограничивающие факторы – высокие цены на энергоносители, сырье и материалы. Повысились оценки негативного воздействия нехватки оборотных средств (на 4 п.п.) и недостаточности спроса (на 2.5 п.п.). Снизилась степень негатива в отношении налогового давления (на 2,8 п.п.) и регуляторного давления (на 2,6 п.п.). Респонденты также дружно заметили положительный эффект от снижения колебаний курса гривни.
Восприятие факторов, ограничивающих способность предприятий увеличивать производство, % ответов
|
|
2017
|
2018
|
II кв.
|
III кв.
|
IV кв.
|
I кв.
|
II кв.
|
Слишком высокие цены на энергоносители
|
46,2
|
44,9
|
48,8
|
47,9
|
45
|
Слишком высокие цены на сырье и материалы
|
39,9
|
43,4
|
40,4
|
44
|
42,4
|
Нестабильная политическая ситуация
|
35,8
|
34,6
|
35,5
|
35,7
|
32,5
|
Нехватка оборотных средств
|
34,2
|
32,5
|
35,5
|
29,1
|
33,1
|
Чрезмерное налоговое давление
|
32,5
|
33,7
|
32,4
|
33,6
|
30,8
|
Значительные колебания курса гривни
|
30,6
|
30,4
|
32,1
|
39
|
25,9
|
Недостаточный спрос
|
27,1
|
26,3
|
40,4
|
24
|
26,5
|
Нехватка квалифицированных работников
|
18,7
|
22,4
|
26,9
|
25,8
|
26,5
|
Чрезмерное регуляторное давление
|
17,2
|
16,4
|
16,4
|
16,7
|
14,1
|
Ограниченные возможности получения кредита
|
16,3
|
13,7
|
13,3
|
10,9
|
12,5
|
Коррупция
|
16
|
14,2
|
16
|
16,7
|
15,9
|
Ограниченность производственных мощностей
|
15,1
|
15,8
|
16,7
|
17,9
|
19,4
Ослабли ожидания роста цен как на покупные товары и услуги, так и на продукцию собственного производства: балансы ответов – 87,2% и 63,3% соответственно (92,5% и 67,6% соответственно). Самые высокие ожидания относительно роста цен на покупную продукцию у респондентов энерго- и водоснабжения и строительства, а по ценам на продукцию собственного производства – энерго- и водоснабжения, а также торговли.
За квартал заметно снизились оценки респондентов значимости факторов, которые влияют на уровень цен производителей. Видимо, предприятия приспособились к большинству из них.
Оплата труда
Ожидания по увеличению предстоящих расходов на оплату труда одного наемного работника ослабли: баланс ответов – 66% (было – 73,7%).
Самые высокие ожидания у предприятий сельского хозяйства, а самые низкие – у предприятий добывающей промышленности.
Финансы
Ожидания по росту потребности в заемных средствах в ближайшее время снизились: баланс ответов – 36,3% (43,5%). Наибольшая потребность в заимствованиях у предприятий строительства и у крупных предприятий. Наименьшая – у предприятий добывающей промышленности и у средних предприятий.
Доля респондентов, планирующих брать кредиты, уменьшилась до 37,1% (было – 38,3%). Выросла доля респондентов, планирующих привлекать средства за рубежом – с 8% до 9%.
Больше всего планируют брать кредиты в национальной валюте предприятия строительства и малые предприятия. В иностранной валюте больше всего планируют брать кредиты предприятия добывающей промышленности и крупные предприятия.
Важнейшей препятствием для привлечения новых кредитов остаются высокие ставки (65,6% респондентов). Другие существенные факторы: чрезмерные требования к залогу, сложная процедура оформления документов. Баланс оценок ужесточения кредитных условий увеличился до 20,4% (18,3%).
96,5% респондентов отметили, что у них нет сложностей с проведением операций со средствами, размещенными на банковских счетах (в I кв. было 95,9%).
Напомним, ранее банкиры спрогнозировали, что будет с кредитами в Украине.
НБУ ежеквартально проводит исследование "Деловые ожидания предприятий". Опросы в рамках последнего из них – за II квартал 2018 года – проводились с мае и июне, их результаты опубликованы в середине июля.
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