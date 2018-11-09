Дома лучше: харьковчанка открыла бизнес по пошиву нижнего белья

Бизнесменов, которые открывают свое, пусть и небольшое, дело в Украине становится все больше

Эксклюзивное нижнее белье – это не обязательно очень дорого: героиня очередного сюжета цикла "Дома лучше" из Солоницевки Харьковской области уже много лет создает нижнее белье, которое добавляет привлекательности и уверенности многим ее клиенткам.

Свой бизнес Людмила Михальцова называет творческой мастерской. Производить женское белье для нее – настоящее творчество и удовольствие. Кружевное белье – безумно популярно среди женщин, а если их не устраивают размеры, модели, качество или цены того, что массово предлагают в магазинах, – Людмила шьет на заказ.

По образованию Людмила – портниха. Она шила верхнюю одежду, затем – платья. Когда на волне популярности оказалось белье – женщина подхватила и этот тренд. Благодаря центру занятости она создала бизнес-проект и выиграла грант Всемирного банка. Эти деньги она потратила на машинку, стол и доску с парогенератором

Людмила советует всем попробовать открыть собственное дело в родной стране. Это – вполне возможно, она это знает точно.

"Лучше здесь. То есть даются гранты, лучше здесь использовать и открывать новые рабочие места, себе рабочее место – и вкладывать, как бы, в бюджет страны, развивать страну", – отметила Михальцова.

Бизнесменов, которые открывают свое, пусть и небольшое, дело в Украине становится все больше. Люди понимают – любить свое государство стоит здесь, а не оставляя налоги за рубежом, и на родной земле больше шансов для собственного развития.

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Напомним, заработки за границей получили альтернативу в Украине – специалисты рабочих профессий объединяются в "Службы мастеров" в своих городах.

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