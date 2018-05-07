Доступ в Facebook может стать платным

Вчера, 12:16

Аналитики рассчитали, сколько будет стоить годовая "подписка" на социальную сеть

Фото: Getty
Фото: Getty

Социальная сеть Facebook проводит маркетинговое исследование, проверяя готовность пользователей платить за доступ без рекламы и улучшение конфиденциальности. Решение о проведении такого исследования было принято после скандала с утечкой персональных данных пользователей Facebook

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Facebook предложит пользователям выбор: ежемесячно платить за доступ и при этом не видеть рекламу, или иметь бесплатный доступ, но смотреть объявления и раскрывать больше данных о себе. Решение будет зависеть от готовности пользователей платить за отключение рекламы и более тонкую работу с личными данными.

Аналитики подсчитали, что стоимость такой "подписки" на Facebook может стоить около 80 долларов в год. 

Facebook уже проводил подобное исследование, но оно было направлено на изучение способов увеличения аудитории. Теперь речь идет о том, чтобы предложить выбор людям, уделяющим особое внимание обработке и использованию персональных данных. 

Марк Цукерберг пока не комментирует эту ситуацию.

Ранее стало известно, что Facebook резко увеличил прибыль. При этом выручка соцсети от мобильной рекламы в первом квартале 2018 года выросла до 91% от всех рекламных доходов с 85% в аналогичном периоде прошлого года.
facebook, социальная сеть, подписка, Марк Цукерберг

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