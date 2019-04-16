ДТЭК инвестирует 350 млн гривен в цифровую трансформацию бизнеса в 2019 году

Программа охватит все основные производственные и административные процессы в компании

Максим Тімченко. Фото: ДТЭК.

ДТЭК начал программу цифровой трансформации бизнеса, которая охватит все основные производственные и административные процессы в компании: добычу газа и угля, производство и дистрибуцию электроэнергии, логистику и закупки, клиентские сервисы, управление персоналом, другие направления. В 2019 году ДТЭК стартует с 23 проектов. Суммарные инвестиции составят 350 млн грн.

"В условиях глобальных изменений цифровизация становится ключевым приоритетом мировых энергокомпаний. Согласно исследованию World Economic Forum, ее экономический эффект к 2025 году достигнет $1,3 трлн. ДТЭК первым в украинской энергетике начинает системную цифровизацию бизнеса. Долгосрочная программа предусматривает проекты в сферах анализа больших массивов данных, машинного обучения, промышленного интернета вещей, инструментов виртуальной реальности, беспилотных летательных аппаратов. Параллельно мы уже строим 1 ГВт "зеленой" энергетики, внедряем смарт-технологии в дистрибуции, расширяем сеть заправок для электромобилей, осуществляем энергоэффективные проекты. Это все то, что поможет сделать энергетику Украины более надежной, снизить стоимость энергоресурсов, обеспечить высокий уровень сервиса для наших клиентов", – резюмировал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Для реализации цифровых проектов ДТЭК создал выделенное подразделение – Центр цифровой трансформации. Его сотрудниками станут 70 IT- и digital-специалистов, которых компания намерена привлечь на протяжении 2019 года. Центр будет базироваться в новом кампусе инновационного парка Unit City.

В ближайшие 3 года программа цифровой трансформации ДТЭК сконцентрируется на 9-ти ключевых направлениях: "Цифровая шахта", "Цифровая ТЭС", "Цифровые сети", "Цифровое месторождение", "Цифровая логистика", "Цифровая аналитика", "Цифровые закупки" "Цифровой HR" и "Цифровой офис".

В 2019 году ДТЭК начнет 23 проекта в этих направлениях. Среди них:

• Цифровизация обходов и ремонтов шахтного оборудования, узлов ТЭС и сетей – традиционные подходы учета будут заменены автоматизированными системами, которые будут управляться сотрудниками предприятий через планшеты с необходимым программным обеспечением.

• Модель оптимизации распределения железнодорожного подвижного состава – позволит повысить эффективность управления перевозками, снизить потери от простоев вагонов.

• Оценка оптимального расхода топлива для работы ТЭС – специальная система в режиме реального времени будет определять максимально экономичный режим работы энергоблоков.

• Цифровая диагностика ЛЭП с помощью дронов, технологий лазерного сканирования и 3d моделирования – повысит скорость ремонтов, оперативность выявления потенциально аварийных участков, предупреждая обрывы линий.

• Предиктивная система оценки вероятности ухода сотрудников – HR-инструмент поможет компании в удержании высококвалифицованных сотрудников и замещении открытых вакансий.



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