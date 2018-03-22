ДТЭК намерен увеличить добычу "Добропольеугля" и шахты "Белозерская" на 2 млн тонн

Энергохолдинг ДТЭК намерен в текущем году увеличить совокупную добычу ООО "ДТЭК Добропольеуголь" и ОДО "Белозерская" в 1,7 раза (на 2 млн тонн) – до 4,8 млн тонн.

Об этом сообщил генеральный директор "ДТЭК Добропольеуголь" Юрий Чередниченко в ходе организованного организациями "Экодия" и Germanwatch посещения Доброполья в Донецкая области.

"В 2017 году пятью шахтами объединения добыто 2,8 млн тонн угля. В текущем году планируется выйти на 4,8 млн тонн – то есть добыть на 2 млн тонн больше. Вообще, нормальная мощность для "Добропольеугля" – около 7 млн тонн в год", – сказал он.

Чередниченко добавил, что ДТЭК принимает необходимые меры для наращивания добычи.

"В 2018 году планируется инвестировать в "Добропольеуголь" 1 млрд 257 млн грн – это больше, чем будет вложено во все государственные шахты вместе", – сказал он.

Чередниченко отметил, что в рамках реализации планов по увеличению производства "ДТЭК Добропольеуголь" в текущем году уже приняло 250 новых сотрудников, расширение штата продолжается (в частности, за счет специалистов, переходящих с государственных шахт Покровска и Селидово).

Как сообщалось, ООО "ДТЭК Добропольеуголь" и ОДО "Белозерская" в 2017 году совокупно добыли 2 млн 772,7 тыс. тонн против 2 млн 764,9 тыс. тонн годом ранее. В 2017 году ДТЭК намеревался увеличить добычу на этих предприятиях до 3,5 млн тонн, однако эти планы не были реализованы.

"ДТЭК Добропольеуголь" и шахта "Белозерская" производят уголь газовой группы.

В целом угледобывающие предприятия ДТЭК Энерго в 2017 году произвели 22,9 млн тонн угля марки Г. Это на 1,7 млн тонн или на 8,2% больше, чем в 2016 году.