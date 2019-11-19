Единый соцвзнос в Украине вырастет на 121 гривню

/ Фото: Сергей Ревера, Сегодня

В государственном бюджете на 2020 год, который Верховная Рада приняла во втором чтении, прописана минимальная зарплата на уровне 4 723 грн. Как известно, минимальная ставка единого социального взноса (ЕСВ) в Украине рассчитывается, исходя из показателя минзарплаты и составляет 22% от нее.

Таким образом, в 2020 году ЕСВ составит 1039,06 гривен в месяц, или 12 468 грн в год. Для сравнения, в 2019 году ЕСВ платится в размере 918,06гривен в месяц, то есть рост в 2020 году составит 121 грн в месяц.

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В целом предприниматели в 2020 году будут платить за одного сотрудника, работающего на минимальной зарплате, 5762,06 гривен в месяц. В эту сумму входит сама "минималка", 18% НДФЛ (850,14 грн), 1,5% военного сбора (70,85 грн) и указанный ЕСВ.

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предположил, что в Украине следовало бы отменить ЕСВ и максимально снизить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Компенсировать поступления в бюджет в этом случае следует за счет повышения налогов на недвижимость, землю и другие активы, а также улучшения администрирования налогов, считает Милованов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал глубинную налоговую реформу. Новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году, сказал Зеленский во время выступления на инвестиционном форуме в Мариуполе:

Видео: president.gov.ua

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