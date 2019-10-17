Европейский банк даст деньги украинским фермерам: на что потратят 400 млн евро

Ожидается, что кредит на 400 млн евро станет доступным с 2020 года

/ Фото: Pixabay

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Помимо специальной государственной программы по предоставлению кредитов для покупки земельных паев, малых и средних фермеров поддержит Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). С 2020 года им будут доступны средства на сумму 400 млн евро на реализацию средне- и долгосрочных проектов. Проект был инициирован еще в 2015 году, и теперь возвращается в активную фазу.

"История по кредиту ЕИБ началась в 2015 году. ЕИБ огласил о начале сотрудничества с Украиной и речь шла по 400 млн евро, которые будут направлены на кредитование малого и среднего бизнеса в Украине. Это кредитные средства для малых и средних предприятий на техническое переоборудование, создание цепочек добавленной стоимости, в том числе это могут быть частные сельхозпроизводители, но также кредит может быть распространен на и государственные предприятия", – объяснила замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Инна Метелева.

В данное время, по словам замминистра, уже проделана техническая часть – определен банк-агент, далее выберут 5-6 банков, которые займутся реализацией программы.

В рамках программы предусматривается также обучение заемщиков финансовой грамотности.

"Это комплексная программа – с одной стороны, это кредитные средства по доступным процентным ставкам, с другой стороны – это предоставление технической поддержки в плане получения этих средств, использования этих средств", – добавила Метелева.

Как известно, в Украине обсуждаются разные модели открытия рынка земли. Больше всего фермеры беспокоятся по поводу допуска иностранцев к пашням и боятся, что это приведет к разорению отечественного малого агропроизводителя.

Впрочем, обновленный законопроект об обороте земельсельскохозяйственного назначенияпредусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициарами которых являются иностранцы. Такой запрет хотят ввести до 2024 года.

Напомним, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенковфеврале-2019.

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