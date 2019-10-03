Экономисты раскритиковали план легализации казино в Украине

/ Фото: Pixabay

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В Украине планируют разрешить казино в отелях. Такой вариант легализации игорного бизнеса предложил Кабинет министров. Впрочем, схему, предложенную в кабминовском законопроекте, эксперты воспринимают скептически. Об этом специалисты рассказали сайту "Сегодня".

"Если они согласуют этот закон с "ворами в законе", я за. А пока не согласовали – это не интересно. Игровой бизнес в большинстве стран мира, как правило, контролируют криминальные организации, это не тайна. Все борются, но одолеть не могут. У нас можно легализовать игорный бизнес, но он как был криминализированным, так и останется. Его будет контролировать криминальный мир или правоохранители, которые с ним борются. Будет платиться какая-то небольшая часть налогов, а основная прибыль будет и дальше прятаться. Так что надеяться, что с помощью этого закона можно будет создать цивилизованный рынок игорного бизнеса, нереально", – считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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В то же время экономист Алексей Кущ называет основным недостатком законопроекта то, что он разрабатывался без участия крупных девелоперов игорного бизнеса.

"Любая модель должна развиваться под реальные запросы системных девелоперов игорного бизнеса. Потому что игорный бизнес – это не просто рулетки. Это еще и сопутствующие миллиардные инвестиции в инфраструктуру. В строительство отелей, конференц-залов, яхт -клубов, ресторанов и т.д. Перед тем, как разрабатывать такой законопроект, нужно было провести международную конференцию. Пригласить туда крупнейших международных девелоперов. Если бы они туда приехали, это бы уже был признак, что они рассматривают Украину на радарах своих инвестиций. Надо было разговаривать с девелоперами о том, в чем они видят конкурентное преимущество Украины как площадки для их инвестиций, и уже под их запросы формировать законопроект", – говорит эксперт.

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Как сообщалось, после того как президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании легализировать азартные игры и поручил разработать и принять до 1 декабря 2019 года закон о легализации игорного бизнеса, проект такого документа одобрил Кабинет министров.

Документ предусматривает, что азартные игры в Украине будут проводиться исключительно на территории отелей.

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