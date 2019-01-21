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Экс-глава Nissan попросил освободить его под залог

Сегодня, 02:05

Он пообещал, что будет ежедневно докладывать прокурорам и носить электронный браслет на лодыжке для проверки

Фото: AFP
Экс-глава Nissan попросил освободить его под залог //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/50b/b9c/5c450bb9c5bf8.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/50b/b9c/5c450bb9c5bf8.jpg Бизнес Он пообещал, что будет ежедневно докладывать прокурорам и носить электронный браслет на лодыжке для проверки

Бывший глава компании Nissan Карлос Гон попросил освободить его под залог после двухмесячного содержания под стражей в Японии.

Об этом сообщает AP.

Он пообещал, что будет ежедневно докладывать прокурорам и носить электронный браслет на лодыжке для проверки.

"Поскольку суд рассматривает мое ходатайство об освобождении под залог, я хочу подчеркнуть, что я буду проживать в Японии и уважать любые условия освобождения под залог, которые, по мнению суда, являются оправданными", – заявил Гон.

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По его словам, он не виновен в выдвинутых обвинениях и надеется защитить свою репутацию в зале суда.

Ранее токийская прокуратура выдвинула новые обвинения против Гона — ему инкриминируется попытка избавиться от убытков, которые понесла компания по управлению его личными активами, переписав их на Nissan. Столичная прокуратура также выдвинула обвинения соратнику Гона — бывшему члену совета директоров Nissan Грегу Келли — и самой компании, обвинив их в фальсификации размера денежных вознаграждений, выплаченных Гону в последние три года.

Напомним, Карлос Гон и один из его ближайших соратников Грег Келли были помещены в Токийскую тюрьму 19 ноября 2018  года, когда их арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010–2015 гг. По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенных ему примерно 10 млрд иен (почти 89 млн долларов).

10 декабря они, уже находясь в заключении, были повторно арестованы, по новому подозрению в том, что также скрыли вознаграждение в размере 4,2 млрд иен (37 млн долларов), выделенное Гону в период 2015–2017 гг. Между тем Келли 25 декабря был освобожден из заключения под залог в размере 70 млн иен (около 636 тыс. долларов) и будет ожидать в Японии суда.

В Nissan вменяемые директору концерна нарушения уже признали. Внутреннее расследование показало, что начальник годами преуменьшал размер денежных выплат и расходовал средства компании в собственных целях.

арест, скандал, залог, Nissan, Карлос Гон

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