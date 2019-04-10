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Экс-глава Nissan заявил о заговоре: опубликовано видеообращение

Сегодня, 09:26

Карлос Гон обратился к руководству автомобильного альянса

Экс-глава Nissan заявил о заговоре: опубликовано видеообращение Бизнес Карлос Гон обратился к руководству автомобильного альянса

(c) 2019 Thomson Reuters

Адвокаты бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, чей повторный арест признан законным, обнародовали его видеообращение. В этом ролике Гон заявляет о своей невиновности и выражает надежду на честный судебный процесс.

Карлос Гон уверяет, что стал жертвой заговора, подготовленного его же коллегами. По его словам, речь идет о нескольких руководителях, "чьи имена известны". По словам экс-главы Nissan, эти люди "занимались очень грязными играми". Гон призвал топ-менеджмент альянса "различать диктатуру и лидерство".

Впрочем, конкретных имен Гон на видео не озвучивает. Как пояснил адвокат, их упоминания вырезали при монтаже, чтобы не допустить влияния на ход судебного расследования. СМИ при этом считают, что Гон явно намекал на нынешнего главу альянса Хирото Саикаву.

Напомним, прокуроры обвиняют экс-главу Nissan в присвоении около 563 млн йен (примерно 5 млн долларов). 11 января Гону также было предъявлено обвинение в нарушении закона о финансовых сделках и закона о компаниях в части злоупотребления служебным положением. В начале марта адвокат добился его освобождения под залог и подписку о невыезде.

4 апреля Карлос Гон был вновь заключен под стражу по этим обвинениям – через месяц после того, как был освобожден под залог. Согласно источникам японского издания The Mainichi, новое задержание связано с возможным использованием части из 3,5 млрд йен, выплаченных оманскому дистрибьютору с 2012 года, в качестве стимулов для продаж.

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Тег Nissan, видеообращение, Карлос Гон

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Источники:

Reuters , Сегодня

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