Эксперимент "Главной темы": украинцам продают воду с кишечной палочкой

В лабораторию на экспертизу были направлены 8 образцов воды

Эксперимент "Главной темы": украинцам продают воду с кишечной палочкой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/69d/bf8/5c869dbf815f7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/69d/bf8/5c869dbf815f7.jpg 2019-03-11T19:50:00+02:00 Бизнес В лабораторию на экспертизу были направлены 8 образцов воды

Журналисты общественно резонансного проекта "Главная тема", который выходит на телеканале "Украина" каждое воскресенье в 20:00 с Еленой Кот, провели эксперимент, исследовав воду, употребляемую украинцами.

Так, в лабораторию на экспертизу были направлены 8 образцов воды: три – фасованной воды различного ценового сегмента (дешевая по 3,89 грн за 0,5 л, вода средней стоимости одной из самых популярных в Украине марок по 9,29 грн и дорогая импортная от известного французского бренда за 46,99 грн), сырую воду из-под крана, такую же воду, пропущенную через фильтр, кипяченую, из офисного кулера и из специального автомата. Эксперты проверяли воду на уровень очистки и наличие микробов, а также полезных элементов.

В сырой воде из-под крана, как и ожидали журналисты, не все показатели были в норме. В опасном объеме нашли кальций, содержание которого в три раза превышало норму.

"Это может вызвать боль в суставах и повышенное давление. Превышение нормы кальция видно сразу, он будет выпадать в осадок при кипячении", – прокомментировала результаты Татьяна Кругляк, ведущий инженер центра испытания продукции микробиологической лаборатории ГП "Укрметртестстандарт".

Фильтрация и кипячение воды из-под крана несколько улучшили показатель содержания кальция, однако не до состояния нормы. Бытовой фильтр на воду, в свою очередь, не справится с микробами или инфекциями, а кипячение поможет обезвредить опасные микроорганизмы, в том числе кишечную палочку.

Результаты проверки фасованной в бутылки воды шокировали, хотя на этикетках говорится об идеальном балансе минералов и полезных элементов.

В лаборатории отметили, что это настоящий прецедент, – во всех трех образцах бутилированной воды была обнаружена кишечная палочка. Некачественной оказалась вода как за 4 гривны, так и за 47 грн за 0,5 л.

"Воду плохо профильтровали, простерилизовали. Не должно быть в содержании фасованной воды общих колиформ, это недопустимо. Употребление воды с кишечной палочкой может вызвать отравление", – отметила Татьяна Кругляк.

Кроме того, как оказалось, вода популярной украинской марки из среднего ценового сегмента вообще была переполнена микробами, где кроме кишечной палочки обнаружили концентрацию 100 бактерий на 1 кубический сантиметр воды. По словам Татьяны Кругляк, это очень много: "Превышение нормы – в 5 раз, поскольку допускается не более 20".

В лаборатории отметили, что такие результаты экспертизы воды свидетельствуют о загрязненности производства: или неочищенная тара, или вода неотфильтрована.

Выводы этих исследований журналисты также показали эксперту по безопасности и качеству воды Елене Сидоренко. Она не верит, что из заводов, где производят и дорогую, и самую популярную в Украине воду могут выпускать по сути яд: "Возможно, вода фальсифицированная и на самом деле это не та марка, которая заявлена, такие случаи не редкость, или вода сохранялась очень долго. А герметичность при длительном хранении не обеспечивается".

Отметим, что журналисты покупали образцы воды в супермаркетах разных сетей, которые есть по всей Украине.

В воде из автомата, кран которого ежедневно контактирует с сотнями бутылок потребителей, отсутствуют не только микробы, но и любые питательные вещества – зафиксировано ниже нормы содержание кальция, натрия, калия.

"Это не питьевая вода. Она предназначена для совершенно иных целей. Ею можно лекарства готовить или разводить укол, такую воду используют в химических лабораториях", – прокомментировала Татьяна Кругляк.

Так, за 90 копеек/литр в автоматах продают не питьевую воду, а дистиллированную, которую нельзя пить, ведь такая вода вымывает из нашего организма все питательные вещества.

"Вы от нее, конечно, не умрете, но и пользы от такой воды нет вообще никакой. Она наоборот будет все забирать у вас внутри", – добавила эксперт.

Напомним, журналисты "Сегодня" составили ТОП продуктов, которые безопасны только на первый взгляд, а потому этикетки на них лучше читать дважды.

Ранее мы писали, что в городе Остер Черниговской области люди вынуждены готовить пищу на воде с песком.

Также сообщалось, что украинцам продают фальсификат под видом творога и как отличить подделку.

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