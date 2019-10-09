Эксперты назвали 100 лучших украинских топ-менеджеров Украины

Фото: facebook.com/BWSummit

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В рамках Business Wisdom Summit 2019, который прошел в Киеве, состоялась торжественная церемония награждения победителей рейтинга лучших топ-менеджеров страны, по версии бизнес/медиа бюро Ekonomika+. Первое место в списке занял Максим Тимченко, генеральный директор энергетической компании ДТЭК.

Как отметили организаторы рейтинга, под руководством Тимченко за 14 лет ДТЭК стал одним из лидеров энергетического рынка, который инвестирует в солнечные и ветровые станции, модернизацию традиционной энергетики, внедряет инновации и цифровые технологии.

"Это награда всей нашей компании, которая прошла долгий и непростой путь. Сегодня мир, наша отрасль, компания, все мы пребываем на этапе трансформации, и не только технологий, но и нашего сознания. Успех невозможен без успехов страны, в которой мы живем и работаем. Мы стараемся делать свой вклад в будущее Украины производя электроэнергию, строя новые электростанции, добывая уголь. Мы учимся, ищем новое, что можно внедрить в Украине, акцентируем внимание на цифровой трансформации, привлечению инноваций в отрасль", – сказал Максим Тимченко.

В целом, в финальный список ТОП-25 лучших управленцев Украины в 2019 году вошли СЕО крупнейших компаний Украины из 19 отраслей, возглавлявших компании в 2019 году.

Среди них генеральный директор "Донецкстали" Ильдар Салеев, исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк, генеральный директор "Датагруп" Михаил Шелемба, генеральный директор Comfy Игорь Хижняк, директор РГК Олег Никоноров, глава правления "Империал Тобакко Продакшн Украина" Галина Воробьева, генеральный директор "ОптимусАгро Трейд" Елена Буркатовская, управляющий партнер Linkos Group Олеся Линник, генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко, генеральный директор Bayadera Group Анатолий Корчинский, генеральный директор TEDIS Ukraine Тарас Корнияченко и другие успешные бизнесмены.

Лучшие менеджеры также получили награды как победители в конкретных номинациях. Максим Тимченко победил в номинации "Менеджер-стратег". Ильдар Салеев из "Донецкстали" лидировал в номинации "Эффективный управленец", Юрий Косюк из МХП стал лучшим в категории "Новатор", Михаил Шелемба из "Датагруп" признан самым "Эмоциональным лидером", а Евгений Кравцов из "Укрзализныци" получил звание "Антикризисный менеджер".

Эксперты оценивали участников по таким критериям, как личная, инновационная и корпоративная эффективность, рентабельность компании за прошлый год и результаты онлайн-голосования на сайте Delo.ua.

Как сообщали новости "Сегодня", в рамках Business Wisdom Summit 2019 бизнесмены также обсудили риски и возможности для Украины, связанные с вероятным мировым кризисом:

Видео: Сегодня

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