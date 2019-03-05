Эксперты назвали соцсеть, которую чаще всего используют для совращения детей

В 70 процентах сексуальных преступлений против несовершеннолетних используются социальные сети

Фото: Pixabay

Эксперты назвали соцсеть, которую чаще всего используют для совращения детей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/dcf/2d8/5c7dcf2d83bbc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/dcf/2d8/5c7dcf2d83bbc.jpg 2019-03-05T07:26:00+02:00 Бизнес В 70 процентах сексуальных преступлений против несовершеннолетних используются социальные сети

Согласно отчету английского Национального общества по предупреждению жестокого обращения с детьми, Instagram — это наиболее используемая платформа для грумеров. Об этом сообщает Mashable.

Груминг — это установление эмоциональной связи с ребенком (иногда с его семьей) с целью сексуального насилия или для того, чтобы заманить несовершеннолетнего в проституцию или создание порнографического контента.

Оказалось, что в 70 процентах сексуальных преступлений против несовершеннолетних используются социальные сети. Из отчета стало известно, что в 32 процентах случаев педофилы общаются с детьми через Instagram, в 23% — через Facebook, в 14% — Snapchat. С 2017 года использование "Инстаграма" для этих целей увеличилось в двести раз.

Представители соцсетей Facebook и Instagram заявили, что разработчики используют самые современные технологии для борьбы с грумингом. Также социальные сети тесно сотрудничают с полицией.

Ранее заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал о "цепной реакции" половых преступлений против детей.

Напомним, что 21 июня 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона, который предусматривает введение Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних, а также ужесточение ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и неприкосновенности детей. 2 февраля 2019 года этот законопроект был возвращен на доработку.

Ранее в полиции назвали число дел, открытых за сексуальное насилие против детей. Оказалось, что в Украине расследуют более 4300 уголовных производств по сексуальным преступлениям против детей.

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