Эксперты назвали соцсеть, которую чаще всего используют для совращения детей
В 70 процентах сексуальных преступлений против несовершеннолетних используются социальные сети
Согласно отчету английского Национального общества по предупреждению жестокого обращения с детьми, Instagram — это наиболее используемая платформа для грумеров. Об этом сообщает Mashable.
Груминг — это установление эмоциональной связи с ребенком (иногда с его семьей) с целью сексуального насилия или для того, чтобы заманить несовершеннолетнего в проституцию или создание порнографического контента.
Оказалось, что в 70 процентах сексуальных преступлений против несовершеннолетних используются социальные сети. Из отчета стало известно, что в 32 процентах случаев педофилы общаются с детьми через Instagram, в 23% — через Facebook, в 14% — Snapchat. С 2017 года использование "Инстаграма" для этих целей увеличилось в двести раз.
Представители соцсетей Facebook и Instagram заявили, что разработчики используют самые современные технологии для борьбы с грумингом. Также социальные сети тесно сотрудничают с полицией.
Ранее заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал о "цепной реакции" половых преступлений против детей.
Напомним, что 21 июня 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона, который предусматривает введение Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних, а также ужесточение ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и неприкосновенности детей. 2 февраля 2019 года этот законопроект был возвращен на доработку.
Ранее в полиции назвали число дел, открытых за сексуальное насилие против детей. Оказалось, что в Украине расследуют более 4300 уголовных производств по сексуальным преступлениям против детей.
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