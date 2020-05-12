Эксперты объяснили, почему украинцы думают о покупке жилья в разгар кризиса

В Украине два месяца продолжается карантин, связанный с пандемией коронавируса. И хотя экономика и бизнес получили серьезный удар, сложившаяся ситуация почти не повлияла на рынок недвижимости. Почему люди задумываются о покупке жилья в разгар кризиса – об этом идет речь в авторской статье на сайте Сегодня"

Часто украинцы покупают недвижимость, чтобы обеспечить себя постоянным пассивным доходом. Карантин показал, что многие могут в одночасье остаться без работы и средств к существованию, поэтому другие источники дохода стали особо востребованными.

Александр Изаров, руководитель проекта Rusaniv Residence предполагает, что количество людей, приобретающих квартиру для себя, сократится с 45% до 30% в общей структуре продаж. Покупку жилья отложит та категория людей, которой уже коснулся кризис, они не знают, что будет с их работой или бизнесом. И в такой ситуации их отказ вполне резонен. Но при этом, вероятнее всего, количество инвестиционных приобретений увеличится до 50%.

"НБУ сообщил, что за первые две недели карантина люди массово забирали свои средства из банков. Отток капитала оценивался практически в 4 млрд грн и 12 млн долларов. Более 50-70% этих средств может быть вложено в первичный рынок жилья как единственный приемлемый способ для сохранения средств", – считает Изаров.

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Анжелика Саакян, директор по маркетингу многофункционального ЖК Polaris Home&Plaza, также говорит, что на данный момент люди пытаются сохранить свои средства, в том числе вкладывая в недвижимость.

"Есть три аспекта, по которым можно делать выводы, есть ли в строительстве кризис. Во-первых, это сокращение количества покупателей, во-вторых, – остановка строящихся объектов, в-третьих, – инфляция, которая ведет к удорожанию строительства и повышению гривневых цен. Помним, что первичный рынок жилья, рынок производства стройматериалов крепко привязаны к курсу доллара. Но сейчас – форс-мажор. Пока рано говорить о том, что будет с экономикой. Все рынки сейчас поставлены на паузу. Думаю, что после окончания карантина в течение 1-1,5 месяца станет ясно, что будет дальше", – подытожила Саакян.

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Тем не менее экономисты настроены не столь оптимистично и отмечают, что после карантина у многих просто не останется денег на покупку квартир.

Александр Хмелевский, независимый эксперт и кандидат экономических наук, говорит, что карантин уже вызвал мировой экономический кризис, который больно ударит по экономике Украины и существенно снизит уровень жизни народа. Работу уже потеряли, по разным оценкам, около трех миллионов человек, обанкротятся тысячи предприятий, особенно пострадает малый бизнес.

"Значительную часть своих сбережений население потратит во время пребывания на карантине на потребительские товары. Поэтому люди в большинстве останутся без денег на покупку недвижимости. Выход из кризиса будет длительный. <...> Поэтому не стоит ожидать оживления рынка недвижимости ранее конца 2021 – начала 2022 года. Компании, которые занимаются продажей недвижимости, своими заявлениями о быстром росте спроса пытаются увеличить продажи и убедить покупателей, что цены достигли дна и все будет дорожать. Но реальная ситуация опровергает их заявления", – отмечает Хмелевский.

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Максим Орыщак, аналитик Центра биржевых технологий, говорит, что спрос на недвижимость в Украине будет умеренным, так как сбережений населения не хватит на массовую скупку квартир, а представители строительного сектора вряд ли готовы продавать недвижимость себе в убыток. Продать дешевле, чем потратили на проект, – это нереальный сценарий для рынка недвижимости в Украине.

"Обратите внимание, что уже за период с 6 до 17 апреля 2020 года объем срочных гривневых депозитов и сберегательных сертификатов в банках с иностранным капиталом сократился на 800 млн грн. Если с начала 2020 года депозитный портфель иностранных банков в национальной валюте рос, то после марта НБУ зафиксировал резкое падение. Если учесть сроки начала карантина, то понятно, что населению не хватает средств на существование без денежных пополнений с работы. Значит, чем дольше будет период карантина, чем дольше будет срок самоизоляции, тем большее разрушение не только для экономики и банковского сектора, но и для сбережений каждой отдельной семьи. Если за период самоизоляции и отсутствия бизнес-активности в стране население успеет элементарно проесть свои накопления, то про отложенный спрос на недвижимость речи не идет", – пояснил Орыщак.

Он добавил, что в целом украинская экономика в этом году упадет на 7,7%. Это самый негативный прогноз по сравнению с соседними странами: в Польше – 4,6%, в Румынии – 4,9%, например. Кроме того, экономисты предполагают, что и темпы восстановления у всех будут более быстрыми, чем в Украине. Учитывая приток рабочей силы на рынок труда страны, мы понимаем, что заработные платы расти тоже не будут. Говорить о сказочных накоплениях заробитчан не приходится, так как в большинстве своем те, кто работал за границей, отправляли деньги семьям в Украину.

Ранее сайт "Сегодня" писал, какое жилье будет пользоваться спросом после карантина.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Украинцы откладывают покупку квартир из-за кризиса: будет ли бум после карантина".

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О том, как лихорадит рынок аренды жилья, смотрите в сюжете "Сегодня":

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