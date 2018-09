Экспортный бренд Украины показали в Кабмине

Министерство экономического развития и торговли презентовало экспортный бренд Украины: "Trade with Ukraine". С его помощью украинские товары и услуги будут продвигаться на международные рынки.

Графическая часть бренда представляет собой большую букву "U" в синем цвете с небольшим кругом в верхней части, в который вписаны буквы "ua", а также слоган "Trade with Ukraine". При этом первая часть слогана может трансформироваться в зависимости от отрасли, например: пищевая промышленность – "Taste with Ukraine", машиностроение – "Manufacture with Ukraine", креативная сфера – "Create with Ukraine".

"Впервые украинские товары и услуги из разных секторов будут объединены единым визуальным и эмоциональным контекстом для продвижения украинской экономики и развития экспорта", – отмечают разработчики бренда.

В ходе презентации также была представлена бренд-платформа и выставочный бренд-бук Украины.

"Миссия экспортного бренда – создать мощный бренд Украины, как надежного торгового партнера в мире. Это платформа для построения и укрепления позиций украинских экспортеров на мировом уровне", – сказал первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Степан Кубив на пресс-конференции "Запуск экспортного бренда Украины".

По его словам, рейтинг и качество экспортных брендов в мире взаимозависимы с экспортными позициями стран.

"Чем лучше страна известна как экспортер, тем выше ее рейтинг как страны в целом", – подчеркнул вице-премьер.

Разработчики убеждены, что экспортный бренд является важной частью бренда Украины, базируется на нем, формирует 50% бренда страны, влияя на три из шести его показателей: товары и услуги, бизнес-климат и туризм.

Целевыми группами экспортного бренда являются украинские производители товаров и услуг, трейдеры, бизнес-ассоциации; иностранные компании-производители, иностранные бизнес-медиа; посольства и правительства; локальные.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины одобрил разработанный совместно с экспертной средой бренд "Ukraine NOW UA" ("Украина СЕЙЧАС"), который станет основой презентации Украины в мире. При этом Министерство экономического развития и торговли не будет использовать утвержденный правительством новый бренд "Ukraine NOW UA" для популяризации Украины как туристической страны.

Как известно, по оценкам консалтинговой компании Brand Finance, в 2017 году стоимость бренда "Украина" составила 68 млрд долларов.