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Электричество для малого бизнеса станет дешевле

18 июля, 11:11

Уровень снижения тарифа зависит от класса потребителя

Фото: Pixabay

Цена электрической энергии для малых небытовых потребителей (МНП), находящихся на поставке у поставщиков универсальных услуг, с августа в зависимости от класса напряжения снизится на 4-6% по сравнению с июльской ценой. Об этом сообщила член Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Елена Антонова.

"Если говорить о регулируемом сегменте рынка, то в связи с изменениями тарифов оператора системы распределения (ОСР, облэнерго) и оператора системы передачи (ОСП), которые мы утвердили, то снижение с 1 августа для потребителей 1-го класса напряжения будет на уровне 4%, для второго класса – на уровне 6%", – сказала она в ходе прошедшего во вторник "круглого стола", посвященного запуску новой модели оптового рынка э/э.

Так, стоимость электроэнергии для МНП второго класса напряжения в связи со снижением тарифа ОСП и ОСР (на 10% – до 31,2 коп./кВт-ч и на 21% – до 48,6 коп./кВт-ч соответственно) уменьшится на 6,2% – до 2,5 грн/кВт-ч. В связи со снижением с 1 августа тарифа оператора системы передачи (ОСП) НЭК "Укрэнерго" (на 10% – до 31,2 коп./кВт-ч) и оператора системы распределения (на 37% – до 7,7 коп./кВт-ч) стоимость э/э для МНП первого класса напряжения снизится на 4% – до 2,05 грн/кВт-ч.

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Антонова отметила, что значительное изменение тарифа "Укрэнерго", которое, в свою очередь, отобразилось и на ценах на розничном рынке, связано с моделью возложения на компанию спецобязательств по компенсации стоимости электроэнергии, генерируемой из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Согласно структуре тарифа ОСП, большая его часть – это расходы на компенсацию стоимости "зеленой" энергии. Они, согласно ранее обнародованным "Укрэнерго" данным, составляют 22,6 коп. (или 65% от предыдущего тарифа в 34,7 коп./кВт-ч, действующего в начале июля, до приостановки судом по иску Никопольского завода ферросплавов действия соответствующего постановления НКРЭКУ № 954).

Антонова уточнила, что с увеличением тарифа оператора системы передачи (ОСП) НЭК "Укрэнерго" на фоне запуска с 1 июля нового рынка цена э/э увеличилась на 11,8% для МНП первого класса напряжения и на 9,4% для МНП второго класса напряжения.

Напомним, с 1 июля в Украине введен новый оптовый рынок электроэнергии в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом "О рынке электрической энергии". Запуск рынка — это обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году. 


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Тег энергетика, тарифы, электроэнергия, тариф, Укрэнерго, энергорынок, НКРЭКУ, Елена Антонова

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Источник:

Интерфакс-Украина

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