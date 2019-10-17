Электронные трудовые книжки: эксперты не разделяют оптимизм властей

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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Кабинет министров Украины объявил о начале искоренения "бумажных процессов". И одними из первых под пресс реформ попали трудовые книжки – их обязательность планируют отменить уже до конца 2019 года.

Опрошенные сайтом "Сегодня" представители кадровых служб считают озвученные сроки запуска новых процессов слишком оптимистичными и отмечают, что такие серьезные изменения должны включать в себя стадию эксперимента, или тестирования.

"Инициативы, которые сейчас озвучены – об отмене трудовых книжек и о переводе других документов в сфере HR в электронный вид – это все нужные инициативы. То, как процессы, связанные с трудоустройством, происходят в нашей стране сейчас, давно морально устарело и требует осовременивания. Но озвученные сроки – несколько месяцев – на мой взгляд, слишком оптимистичны. Это достаточно трудоемкий процесс, который имеет ряд сложностей, и есть опасения, что из-за сжатых сроков мы получим все в достаточно сыром виде. Например, пока непонятно, как будет происходить процедура внесения опыта работы до 2000 года в существующие реестры. Кроме того, кроме отработки процедуры, необходимо время и на ее тестирование. То есть это процесс необходимый, нужный, но хотелось бы, чтобы сроки на его реализацию закладывались более реалистичные", – говорит руководитель экспертно-аналитического центра HH.ua|GRC Юлия Дрожжина.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" – Пугающая цифровизация: есть ли жизнь без трудовых книжек

Также новости "Сегодня" рассказывали о других рисках для работников в случае отмены бумажных трудовых книжек.

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