Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,84
27,38

Электронные трудовые книжки: эксперты не разделяют оптимизм властей

17 октября, 12:08

Александра Романюк

У HR-специалистов возникли технические вопросы по инициативе Кабинета министров

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Реклама

Кабинет министров Украины объявил о начале искоренения "бумажных процессов". И одними из первых под пресс реформ попали трудовые книжки – их обязательность планируют отменить уже до конца 2019 года.

Опрошенные сайтом "Сегодня" представители кадровых служб считают озвученные сроки запуска новых процессов слишком оптимистичными и отмечают, что такие серьезные изменения должны включать в себя стадию эксперимента, или тестирования.

"Инициативы, которые сейчас озвучены – об отмене трудовых книжек и о переводе других документов в сфере HR в электронный вид – это все нужные инициативы. То, как процессы, связанные с трудоустройством, происходят в нашей стране сейчас, давно морально устарело и требует осовременивания. Но озвученные сроки – несколько месяцев – на мой взгляд, слишком оптимистичны. Это достаточно трудоемкий процесс, который имеет ряд сложностей, и есть опасения, что из-за сжатых сроков мы получим все в достаточно сыром виде. Например, пока непонятно, как будет происходить процедура внесения опыта работы до 2000 года в существующие реестры. Кроме того, кроме отработки процедуры, необходимо время и на ее тестирование. То есть это процесс необходимый, нужный, но хотелось бы, чтобы сроки на его реализацию закладывались более реалистичные", – говорит руководитель экспертно-аналитического центра HH.ua|GRC Юлия Дрожжина.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" – Пугающая цифровизация: есть ли жизнь без трудовых книжек

Также новости "Сегодня" рассказывали о других рисках для работников в случае отмены бумажных трудовых книжек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

работа трудоустройство трудовые книжки

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Гардеробщица за 40 тысяч гривен: какие специалисты получают большие зарплаты в Украине
Гардеробщица за 40 тысяч гривен: какие специалисты получают большие зарплаты в УкраинеБизнес
Альтернатива поездкам на заработки: сезонные работы в Украине становятся все популярнее
Альтернатива поездкам на заработки: сезонные работы в Украине становятся все популярнееБизнес
Украинцы стали гораздо выше ценить свой труд: кто и сколько просит за работу
Украинцы стали гораздо выше ценить свой труд: кто и сколько просит за работуЭкономика
В Украине готовятся отменить трудовые книжки: названы риски для работников
В Украине готовятся отменить трудовые книжки: названы риски для работниковБизнес
Кешбэк и закон о кассовых аппаратах​​: налоговые новшества пугают бизнес
Кешбэк и закон о кассовых аппаратах​​: налоговые новшества пугают бизнесБизнес
Переходный период и санкции: что предложили в новом законопроекте о рынке земли
Переходный период и санкции: что предложили в новом законопроекте о рынке землиЭкономика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...