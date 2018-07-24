Эльвира Гаврилова посетила Верховную Раду Украины, чтобы обсудить поддержку и развитие рейтинговых проектов ТОП-100

4 июля в здании Верховной Рады Украины состоялось пленарное заседание народных депутатов. Политики обсуждали ряд важных проблем касательно законодательства страны и рассматривали пути их решения.

В тот день Эльвира Гаврилова, главный редактор популярного бизнес-глянца страны Financoff ("Финансофф"), талантливый дизайнер одежды и продюсер крупных рейтинговых проектов ТОП-100, тоже посетила Верховную Раду Украины. Она провела ряд встреч с народными депутатами с целью поговорить о вариантах поддержки и развития проектов ТОП-100, а именно – "ТОП-100. Будущее Украины. Дети"

Эльвира Гаврилова обсудила с нардепами важные для украинского общества вопросы и проблемы

Сам рейтинг, посвященный талантливым детям Украины, успешно прошел в начале лета с большим размахом. До него продюсеру также удалось успешно провести "ТОП-50. Гордость и красота Украины. Женщины".

Однако детский и женский рейтинги – не единственные массовые мероприятия, продвижением и организацией которых занимается бизнес-леди. У нее в планах целая серия подобных проектов, посвященных успешным и талантливым мужчинам, лучшим отелям, ресторанам и предприятиям страны. Таким образом продюсер хочет продвинуть украинский бренд и повысить его престиж.

Эльвира, как продюсер, долго анализировала тенденции в украинском обществе и пришла к выводу, что мероприятия подобного рода должны проводиться на государственном уровне, ведь они несут в себе огромную социальную значимость. Этот вопрос как раз и был вынесен на обсуждение с депутатами.

Важно отметить, что Эльвира Гаврилова училась в Киево-Могилянской академии и по образованию она политолог и дипломат. Это было очень кстати на переговорах в Верховной Раде.

Ей удалось встретиться с Олегом Ляшко, Андреем Вадатурским, Антоном Киссе, Олегом Барной и многими другими известными политиками. Они обсуждали социально важные вопросы и рассматривали возможность поддержки участников всех рейтинговых проектов на государственном уровне.