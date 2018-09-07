Энергетический акселератор от ДТЭК и Radar Tech собрал 182 стартап–идеи

В числе проектов есть уникальные для украинского рынка решения

182 инновационных идеи в сфере возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, логистики в энергетики разработали и подали украинские предприниматели в рамках проекта Energy accelerator.

Среди них уникальные для украинского рынка решения: цифровые системы считывания данных со старых электросчетчиков; технологии для автоматизации процесса и повышения точности погрузки угольного сырья в вагоны; проект лазерного 3D-сканирования поверхности и расчета объемов насыпных грузов с помощью дронов и многие другие.

Заявки поступили за два месяца программы Energy accelerator от предпринимателей из Киева, Харькова, Днепра, Одессы и других городов.

Автоматически, минуя полуфинальный отбор, в преакселерацию прошло семь команд: ENDIS, eVRscan, QRsmarty, Cool Time, PEOPLEMETER DTEK, Ноль и МСИ-ЕМВЕЕ. Эти команды стали победителями региональных мероприятий от Radar Tech и ДТЭК, Energy Pitch Night и Energy Idea Garage.

13 сентября жюри из топ-менеджеров компании ДТЭК и экспертов корпоративного акселератора Radar Tech назовет полный список участников полуфинального этапа программы Energy accelerator. Основные критерии оценки заявок от проектов — инновационность решения, наличие модели монетизации, сплоченной опытной команды и возможность интеграции в работу энергетической компании ДТЭК.

Во время акселерации команды смогут получить советы от экспертов энергетической, бизнес- и стартап-отрасли, протестируют гипотезы, получат доступ к ресурсам, корпоративной экспертизе и менторскую поддержку от ведущих специалистов энергетической компании. Финалисты программы Energy accelerator также получат возможность коммерческого запуска в партнерстве с ДТЭК.

После финального отбора участников ждут 11 недель интенсивной работы над собственными проектами. Программа акселератора состоит из четырех учебных модулей, каждый из которых включает в себя неделю интенсивного обучения на территории UNIT.Сity и время на тестирование проектов.

В финале программы – DEMO DAY, где резиденты акселератора представят свои успехи и наработки перед экспертами ДТЭК и Radar Tech, ключевыми игроками отрасли, инвесторами и партнерами.