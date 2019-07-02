Сделать стартовой
26,21
29,74
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Бизнес новости

Если новая команда продолжит курс предыдущей власти, инвесторы придут в Украину надолго, – Михаил Жернов

Новости компаний
2 июля, 10:57

Украина обладает огромным экономическим потенциалом и его нужно использовать, считает партнер инвестиционной компании Millstone&Co

В Украине много возможностей для вложения средств: местный бизнес нуждается в свободных деньгах. Это делает украинский инвестиционный рынок ключевым среди стран бывшего СССР. Об этом в своем интервью рассказал партнер инвестиционной компании Millstone&Co Михаил Жернов.

Наиболее привлекательным, с точки зрения инвестиционного бизнеса, сегодня является рынок газа. По запасам газа Украина – на втором месте после Норвегии, если не считать Россию. Кроме того, есть еще один важный актив – трубопровод в Европу. Все это может снять страну с российской газовой иглы и сделать одним из основных игроков на европейском рынке газа. 

Компания Millstone&Co совместно с американскими партнерами уже получила лицензию на добычу природного газа. Но ей, как и всем зарубежным инвесторам, нужны гарантии политической стабильности, ведь речь идет о сотнях миллионов долларов. "У нас есть лицензия, и мы ждем, какие будут правила при новой власти: если рынок будет прозрачным, мы заходим, если нет – ждем или выходим из проекта даже с фиксацией убытков", –  подчеркнул Жернов.

По словам инвестора, чтобы принять решение о вложении средств в тот или иной проект, компаниям необходимо прогнозировать ситуацию в стране хотя бы на ближайшие 5 лет. "Украина пока еще не США, когда без разницы, кто у власти, правила игры для бизнеса не меняются. Если новая команда продолжит курс предыдущей власти – борьбу с коррупцией, имплементацию европейских правил и стандартов, защитит инвесторов, тогда и мы, и другие инвесторы придем надолго. В противном случае, инвестор может поставить Украину на паузу и переориентировать ресурсы на другую страну".

В Millstone&Co уверены, если политический курс изменится, в Украину зайдут спекулянты, которые за год-два будут быстро срывать свой куш и уходить. 

О компании

Международная инвестиционная компания Millstone&Co представлена на рынке Европы с 2016 года. Компания профильно занимается слиянием и поглощением (M&A), инвестиционной деятельностью, управлением активами и привлечением финансирования. Головной офис находится в Польше, с 2018 года есть представительство в Украине. В портфеле Millstone&Co – успешные проекты на энергорынке, в частности, в газовой отрасли, а также в агросекторе, банковском сегменте и пр. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег энергетика, инвестиции, инвестор, рынок газа, добыча газа, M&A, Millstone, Жернов Михаил, инвестиционная компания

Вы сейчас просматриваете новость " Если новая команда продолжит курс предыдущей власти, инвесторы придут в Украину надолго, – Михаил Жернов". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

В Донецке замечены крупные змеи, – соцсети

Известный российский певец умер в возрасте 44 лет

"Грозит каждому": Супрун рассказала, как уберечься от инсульта

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Кабаева родила: «Людей с рациями больше, чем медперсонала»

Чем можно заразиться в бассейне: кому чего стоит остерегаться

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Гороскоп на лето 2019 по знакам Зодиака: сверяемся со звездами

Назван лучший сценарий решения конфликта на Донбассе

Последовал резкий ответ Плющенко Родниной

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Вчера, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

Вчера, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Вчера, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

На росТВ затеяли скандал из-за одиозного украинца

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской

Зеленский отменил два указа бывшего главы государства Порошенко
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь