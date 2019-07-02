Если новая команда продолжит курс предыдущей власти, инвесторы придут в Украину надолго, – Михаил Жернов

Украина обладает огромным экономическим потенциалом и его нужно использовать, считает партнер инвестиционной компании Millstone&Co

В Украине много возможностей для вложения средств: местный бизнес нуждается в свободных деньгах. Это делает украинский инвестиционный рынок ключевым среди стран бывшего СССР. Об этом в своем интервью рассказал партнер инвестиционной компании Millstone&Co Михаил Жернов.

Наиболее привлекательным, с точки зрения инвестиционного бизнеса, сегодня является рынок газа. По запасам газа Украина – на втором месте после Норвегии, если не считать Россию. Кроме того, есть еще один важный актив – трубопровод в Европу. Все это может снять страну с российской газовой иглы и сделать одним из основных игроков на европейском рынке газа.

Компания Millstone&Co совместно с американскими партнерами уже получила лицензию на добычу природного газа. Но ей, как и всем зарубежным инвесторам, нужны гарантии политической стабильности, ведь речь идет о сотнях миллионов долларов. "У нас есть лицензия, и мы ждем, какие будут правила при новой власти: если рынок будет прозрачным, мы заходим, если нет – ждем или выходим из проекта даже с фиксацией убытков", – подчеркнул Жернов.

По словам инвестора, чтобы принять решение о вложении средств в тот или иной проект, компаниям необходимо прогнозировать ситуацию в стране хотя бы на ближайшие 5 лет. "Украина пока еще не США, когда без разницы, кто у власти, правила игры для бизнеса не меняются. Если новая команда продолжит курс предыдущей власти – борьбу с коррупцией, имплементацию европейских правил и стандартов, защитит инвесторов, тогда и мы, и другие инвесторы придем надолго. В противном случае, инвестор может поставить Украину на паузу и переориентировать ресурсы на другую страну".

В Millstone&Co уверены, если политический курс изменится, в Украину зайдут спекулянты, которые за год-два будут быстро срывать свой куш и уходить.

О компании

Международная инвестиционная компания Millstone&Co представлена на рынке Европы с 2016 года. Компания профильно занимается слиянием и поглощением (M&A), инвестиционной деятельностью, управлением активами и привлечением финансирования. Головной офис находится в Польше, с 2018 года есть представительство в Украине. В портфеле Millstone&Co – успешные проекты на энергорынке, в частности, в газовой отрасли, а также в агросекторе, банковском сегменте и пр.

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