"Есть риск для потребителей": в Раде удивились идее заменить кассовые аппараты на смартфоны

Государственная фискальная служба (ГФС) не проводила никаких консультаций с рабочей группой при Верховной Раде относительно запуска пилотного проекта по внедрению электронного чека. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала председательница комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Считаю, что к такому проекту ГФС абсолютно не готова, и это – пустые заявления, потому что мы в комитете над данным проектом работаем вместе с ними уже более двух лет, а технического решения именно для этой концепции нет. Поэтому даже не знаю, о чем идет речь. Возможно им и удалось достичь какого-то решения, и они о нем просто не говорят членам рабочей группы. Но все специалисты, которые могут реализовать именно такую идею с подобным подходом, пока не знают, о чем идет речь и что озвучивает ГФС", – рассказала парламентарий.

Южанина при этом допустила, что могут существовать определенные риски для обычных потребителей товаров и услуг, если несогласованный без обсуждения с экспертами и общественностью проект начнет работать.

"Сейчас граждане и так имеют очень ограниченные возможности для защиты своих потребительских прав, потому что очень много товарных чеков дают людям (или вообще не дают), и мы затем получаем вал информации, например, относительно техники, которая должна пребывать на гарантийном обслуживании, но ее не ремонтируют и т.д. Поэтому потребительские права реально слабо защищены у нас в стране, и над этим еще надо много работать", – сказала Южанина.

Депутат также добавила, что идею, над которой рабочая группа трудилась в течение двух лет, и которую "считали перспективной и самой оптимальной, в техническом плане мы тогда не смогли реализовать на уровне рабочей группы".

"Как сейчас решит эту проблему ГФС, я не знаю. Нам еще необходимо работать глобально над фискализацией всех расчетных операций для защиты прав каждого гражданина, но при этом не создавать лишние контрольные функции в части работы предпринимателей. Потому что сегодня много стран идет на улучшение и на упрощение возможности вести предпринимательскую деятельность. У нас же внедрение РРО или специального ПО сразу вызывает большое число вопросов. И вот, чтобы их не было, надо к этой проблеме подходить крайне осторожно, понимая все последствия и те меры, которые мы может внедрить и в отношении бизнеса, и по ее решению в целом", – подчеркнула глава налогового комитета Рады.

Как сообщалось, ранее и.о. председателя ГФС Мирослав Продан заявлял, что ведомство с сентября этого года вводит пилотный проект по внедрению электронного чека.

Напомним, суть этой инициативы заключается во внедрении альтернативного технологического решения для регистрации расчетных операций в сфере торговли без применения традиционных регистраторов (кассовых аппаратов, РРО).

Система может быть установлена на любое устройство — персональный компьютер, планшет или смартфон.

Она может быть интегрирована с другими системами Государственной фискальной службы и бухгалтерскими программами. Имеет высшую степень защиты и работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Применение такой модели на практике лишает необходимости покупать традиционный кассовый аппарат, а, следовательно, печатать бумажные чеки. Фискальный чек граждане смогут проверить в открытой части электронного кабинета (электронного сервиса ГФС).

Также мы писали, что Министерство финансов Украины разработало правила, которые упрощают использование кассовых аппаратов. Согласно этим правилам, для регистрации расчетов можно будет использовать мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и другие средства коммуникации.