Это диагноз, но не приговор: Зеленский обещает "вылечить" Украину от коррупции

Ощутимую разницу украинцы заметят уже в ближайшие месяцы, уверен президент

Владимир Зеленский. Фото: AFP

Борьба с контрабандой и рейдерством является краткосрочным приоритетом украинской власти, поэтому украинский бизнес должен избавиться от коррупции и вывести экономику из тени.

Об этом на прошедшем 20 июня в Киеве форуме "Диалог бизнеса и власти" заявил президент Владимир Зеленский после того, как несколько дней назад в Париже он обещал бороться с коррупцией с помощью инновационных технологий и украинских гениев.

Президент отметил, что контрабанда и рейдерство вошли в норму в Украине.

"Это диагноз, но не приговор. Обещаю – будем лечить. Верю, что в ближайшие месяцы вы заметите ощутимую разницу, а в следующем году эти явления перестанут быть системными", – пообещал он.

Напомним, что ранее в этот день Владимир Зеленский упразднил ряд требований к бизнесу, которые были введены его предшественниками. В целом, президент подписал 161 указ от отмене различных норм.

Мы также писали, что в апреле в команде Владимира Зеленского опубликовали список из 9 пунктов, в котором были изложены шаги по борьбе с коррупцией, включая отмену неприкосновенности и обеспечение честного и справедливого судопроизводства.

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