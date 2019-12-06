Европейцы запустили цифровую платформу для украинского бизнеса: подробности

Эксперты ЕБРР ожидают, что Merezha будет привлекать до 30 тыс. посетителей ежемесячно

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Евросоюз (ЕС) по согласованию с украинским правительством запустили цифровую платформу поддержки украинских малых и средних предприятий (МСП) Merezha в рамках инициативы EU4Business для расширения возможностей развития бизнеса.

"Украинские МСП смогут зарегистрироваться в режиме онлайн и получить мгновенный доступ к зарегистрированным экспертам, тематическим исследованиям, библиотеке бизнес-решений и полезным данным, необходимым для планирования и развития их деятельности", - сообщается на сайте ЕБРР.

Эксперты и центры поддержки бизнеса, которые планируют предоставлять свои услуги через платформу, должны представить тематические исследования, касающиеся успешно реализованных проектов, описание их услуг и другую соответствующую информацию. В настоящее время на платформе зарегистрированы 23 эксперта.

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"Украинский бизнес сможет выбрать подходящих экспертов для своих целей, применяя необходимые фильтры и просматривая базу данных зарегистрированных консультантов", – уточнил ЕБРР.

Эксперты ЕБРР ожидают, что Merezha будет привлекать до 30 тыс. посетителей ежемесячно. Во втором квартале 2020 года они планируют обеспечить доступ к платформе и другим участникам рынка: бизнес-ассоциациям, акселераторам, поставщикам грантов и другим.

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"В будущем онлайн-платформа Merezha планирует открыть доступ к данным о состоянии малого и среднего бизнеса в Украине, сформировать культуру ведения бизнеса, увеличить количество проверенных, надежных экспертов и повысить общий уровень консалтинга", – сообщается на сайте Merezha.

Ранее президент Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию заявил, что Украина ожидает, что в ближайшие два-три года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) нарастит инвестиции в страну до более чем 1 млрд евро в год.

В июне 2019 года Зеленский и тогдашний премьер Владимир Гройсман встретились с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти. Подробнее – в нашем сюжете:

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