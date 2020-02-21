Facebook грозит штраф 9 млрд долларов: в чем обвиняют соцсеть

Налоговое управление США (IRS) подало иск к социальной сети Facebook, которой недавно исполнилось 16 лет. Иск подан в суд Сан-Франциско, руководство компании обвиняют в неуплате налогов на 9 млрд долларов, сообщило агентство Reuters.

Если суд удовлетворит иск IRS, то Facebook должна будет заплатить 9 млрд долларов, а также проценты и штраф.

В IRS считают, что Facebook занизила стоимость интеллектуальной собственности, которую продала своей дочерней компании в Ирландии в 2010 году за 6,5 млрд долларов. Сторона обвинения утверждает, что благодаря этому соцсеть заплатила корпоративный налог в Ирландии по ставке 12,5%, в США компании пришлось бы заплатить 35%. Таким образом Facebook уклонилась от уплаты налогов, считает регулятор.

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Facebook же объясняет, что низкая оценка связана с рисками из-за международной экспансии перед IPO. В 2010 году у компании "не было доходов от мобильной рекламы, ее международный бизнес только зарождался, а цифровые рекламные продукты были непроверенными", – утверждает представитель соцсети.

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Напомним, это не первые сложности, которые возникают у Facebook за последнее время. Например, проект Facebook по созданию криптовалюты Libra продолжает переживать кризис – уже восьмая компания отказалась от участия в нем.

Кроме того, специалисты не раз заявляли о проблемах социальной сети с безопасностью:

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