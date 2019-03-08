Facebook начнет скрывать рекламу, распространяющую дезинформацию о вакцинации
Реклама, посвященная антипрививочному движению, будет удалятьcя
Американская компания Facebook начнет скрывать страницы и удалять рекламу, посвященную движению противников прививок. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в четверг.
Согласно ему, компания будет снижать рейтинг групп, которые распространяют ложную информацию о вакцинации, скрывая их из списка рекомендованных страниц и в поисковой выдаче. Реклама, посвященная антипрививочному движению, будет удалятьcя, подобные материалы также будут скрываться из раздела "рекомендованное" и архива хештегов в "Инстаграме".
Компания также изучит возможность предоставлять корректную информацию о вакцинации тем пользователям, которые столкнулись с ложными сообщениями. Эти данные будут отображаться в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Центра по контролю и профилактике заболеваний США. По данным отчета последнего, с 2001 года в США число непривитых детей, достигших двухлетнего возраста, увеличилось с 0,3 до 1,3%.
Ранее мы писали, что Ульяна Супрун развенчала главные мифы о кори. Глава украинского Минздрава настаивает на обязательной вакцинации.
Напомним, во Львовской области школьников массово вакцинируют от кори. Около трети учеников не имели своевременной вакцинации.
Также мы писали о том, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.
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