Facebook опубликовал Spectrum — библиотеку для обработки загружаемых изображений

Цель Spectrum: сделать процесс загрузки таких изображений на платформы надежным и при этом не тратящим много трафика пользователя

Фото: Pixabay

Facebook опубликовал Spectrum — библиотеку для обработки загружаемых изображений //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/253/7b5/5c42537b5396a.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/253/7b5/5c42537b5396a.jpg 2019-01-19T00:32:17+02:00 Бизнес Цель Spectrum: сделать процесс загрузки таких изображений на платформы надежным и при этом не тратящим много трафика пользователя

Социальная сеть Facebook сделала свой проект Spectrum – библиотеку для обработки загружаемых изображений, доступным для сторонних разработчиков. Сама компания уже использовала его в ряде своих приложений.

"Ее просто интегрировать в Android/iOS-проект, она создана для того, чтобы эффективно работать с изображениями на мобильных платформах", – говорится в описании проекта.

Камеры на смартфонах становятся все лучше, соответственно, повышается и качество фотографий, которые хранятся на устройствах. Цель Spectrum: сделать процесс загрузки таких изображений на платформы надежным и при этом не тратящим много трафика пользователя.

Компания презентовала сервис еще в ноябре прошлого года, и он был доступен в бете (v0.9), а на днях Facebook опубликовал версию 1.0.0. Она доступна для загрузки на GitHub, она написана на С++, однако компания выпустила также Java и Objective-C API, чтобы разработчикам было проще использовать этот инструмент.

Ранее мы писали, что Facebook вводит новые ограничения для пользователей. Соцсеть не допускает публикацию контента, который побуждает к половым контактам между взрослыми, способствует им или был создан с целью организации и координации таких контактов.

Также мы писали, что Facebook запустил отдельный сайт и разрешил публиковать вакансии.

Напомним, глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг подвел итоги 2018 года, отметив, что на долю компании выпало много трудностей.

Тем временем, Россия угрожает Facebook и Twitter штрафами. Роскомнадзор грозит смешными штрафами многомиллионным компаниям из-за законов о пользовательских данных.

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