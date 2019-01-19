Facebook опубликовал Spectrum — библиотеку для обработки загружаемых изображений
Цель Spectrum: сделать процесс загрузки таких изображений на платформы надежным и при этом не тратящим много трафика пользователя
Социальная сеть Facebook сделала свой проект Spectrum – библиотеку для обработки загружаемых изображений, доступным для сторонних разработчиков. Сама компания уже использовала его в ряде своих приложений.
"Ее просто интегрировать в Android/iOS-проект, она создана для того, чтобы эффективно работать с изображениями на мобильных платформах", – говорится в описании проекта.
Камеры на смартфонах становятся все лучше, соответственно, повышается и качество фотографий, которые хранятся на устройствах. Цель Spectrum: сделать процесс загрузки таких изображений на платформы надежным и при этом не тратящим много трафика пользователя.
Компания презентовала сервис еще в ноябре прошлого года, и он был доступен в бете (v0.9), а на днях Facebook опубликовал версию 1.0.0. Она доступна для загрузки на GitHub, она написана на С++, однако компания выпустила также Java и Objective-C API, чтобы разработчикам было проще использовать этот инструмент.
Ранее мы писали, что Facebook вводит новые ограничения для пользователей. Соцсеть не допускает публикацию контента, который побуждает к половым контактам между взрослыми, способствует им или был создан с целью организации и координации таких контактов.
Также мы писали, что Facebook запустил отдельный сайт и разрешил публиковать вакансии.
Напомним, глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг подвел итоги 2018 года, отметив, что на долю компании выпало много трудностей.
Тем временем, Россия угрожает Facebook и Twitter штрафами. Роскомнадзор грозит смешными штрафами многомиллионным компаниям из-за законов о пользовательских данных.
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