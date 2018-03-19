Фермерам выдадут 2500 грн на теленка: как получить деньги

Сегодня, 16:04

Животноводы могут стать участниками программы поддержки содержания молодняка 


Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

Украинцы, которые занимаются фермерством, смогут получить компенсацию в 2500 гривен за содержание молодняка крупного рогатого скота (КРС) до 13 месяцев. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики Украины.

"Дотация будет предоставляться физическим лицам, которые удерживают идентифицированный и зарегистрированный молодняк крупного рогатого скота, родившийся в хозяйствах физических лиц в текущем году", – сообщили в Минагропроде.

В частности, программой господдержки предусмотрена компенсация в 2500 грн гражданам за содержание молодняка КРС до 13 месяцев. 

Для получения денег нужно предоставить документы местным властям. Потребуется паспорт гражданина Украины, идентификационный код, паспорт животного и банковская справка об открытии счета. Деньги от правительства будут выданы на банковскую карточку.

Напомним, ранее Кабинет министров согласовал механизм поддержки аграриевНа помощь мясному и молочному производству правительство выделило 4 миллиарда гривен. 

Как известно, Украина те­­ряет поголовье КРС. С 1991 года, по данным Госстата, численность крупного рогатого скота уменьшилась почти в семь раз — с 24 млн до 3 млн голов. Похожая картина по мелкому рогатому скоту (овцы и козы) и свиньям. Зато на подъеме птицеводство — число домашних птиц сократилось лишь после 2014 г., когда  из-за агрессии РФ Украина потеряла крупные птицефабрики на Донбассе.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал, что фермеры в 2018 году получат гривневые кредиты по низкой ставке на развитие бизнеса. В посевную кампанию аграрии получат компенсацию 100% стоимости семян. Также планируется частичная компенсация стоимости украинской с/х техники.
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Источник:

"Сегодня"

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