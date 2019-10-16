Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,79
27,28

Фермеров в Украине внесут в реестр – Минэкономики

16 октября, 16:21

Евгения Давыденко

Тестовый период начнется после подготовки демо-версии реестра

/ Фото: Pixabay

Реклама

В Украине создадут аграрный реестр производителей сельскохозяйственной продукции. Проект будет реализован в сотрудничество со Всемирным банком. Об этом заявила замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Инна Метелева на пресс-конференции по случаю Всемирного дня продовольствия.

Создание этого реестра не связано с ожидаемым открытием рынка земли – реестр позволит контролировать производителей сельхозпродукции продукции, объяснила Метелева.

"На первом этапе для формирования реестра будут использоваться все доступные базы данных", – сказала чиновница.

Читайте также: Рынок земли: что ожидает фермеров и будет ли расти экономика

Метелева сообщила, что демо-версия реестра будет готова уже до конца октября 2019 года, а уже после этого начнется тестирование системы в регионах Украины.

Напомним, ранее в Украине также предлагали вывести фермерские хозяйства в отдельную группу налогообложения, однако инициатива застопорилась.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский развеял мифы и "страшилки" о доступе иностранцев к рынку земли.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

реестр аграрии Минэкономики АПК Инна Метелева

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Гардеробщица за 40 тысяч гривен: какие специалисты получают большие зарплаты в Украине
Гардеробщица за 40 тысяч гривен: какие специалисты получают большие зарплаты в УкраинеБизнес
Альтернатива поездкам на заработки: сезонные работы в Украине становятся все популярнее
Альтернатива поездкам на заработки: сезонные работы в Украине становятся все популярнееБизнес
Украинцев оставят без госстандартов: как это отразится на качестве
Украинцев оставят без госстандартов: как это отразится на качествеЭкономика
Украинцы стали гораздо выше ценить свой труд: кто и сколько просит за работу
Украинцы стали гораздо выше ценить свой труд: кто и сколько просит за работуЭкономика
В Украине готовятся отменить трудовые книжки: названы риски для работников
В Украине готовятся отменить трудовые книжки: названы риски для работниковБизнес
Кешбэк и закон о кассовых аппаратах​​: налоговые новшества пугают бизнес
Кешбэк и закон о кассовых аппаратах​​: налоговые новшества пугают бизнесБизнес

Новости партнеров

Loading...