Фермеров в Украине внесут в реестр – Минэкономики

/ Фото: Pixabay

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В Украине создадут аграрный реестр производителей сельскохозяйственной продукции. Проект будет реализован в сотрудничество со Всемирным банком. Об этом заявила замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Инна Метелева на пресс-конференции по случаю Всемирного дня продовольствия.

Создание этого реестра не связано с ожидаемым открытием рынка земли – реестр позволит контролировать производителей сельхозпродукции продукции, объяснила Метелева.

"На первом этапе для формирования реестра будут использоваться все доступные базы данных", – сказала чиновница.

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Метелева сообщила, что демо-версия реестра будет готова уже до конца октября 2019 года, а уже после этого начнется тестирование системы в регионах Украины.

Напомним, ранее в Украине также предлагали вывести фермерские хозяйства в отдельную группу налогообложения, однако инициатива застопорилась.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский развеял мифы и "страшилки" о доступе иностранцев к рынку земли.

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