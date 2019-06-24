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Финансистов и туроператоров ждут проблемы: эксперт рассказала о "вымирающих" профессиях

24 июня, 08:34

На смену устаревшим услугам приходят новые

Фото: Pixabay

Почти половина сегодняшних профессий – 45% – исчезнет через 10 лет или будет максимально автоматизирована, прогнозируют ученые. Сейчас в зоне риска уже оказался ряд специальностей, рассказала сайту "Сегодня" руководительница экспертно-аналитического центра рекрутинговой компании HeadHunter Юлия Дрожжина.

Одна из таких профессий – менеджер по туризму. Связано это с развитием интернет-услуг, объяснила специалистка.

"Традиционные менеджеры по туризму оказались в зоне риска, ведь все большую популярность приобретают системы интернет-бронирования билетов, гостиниц, электронные гиды, приложения и устройства для синхронного перевода. Однако и здесь есть определенная зона для развития – разработка и продвижение индивидуализированных туров и туристических форматов в соответствии с физической формой, предпочтениями и интересами путешествующего. Ведь потребитель будущего будет тяготеть не только к персонализированным коммуникациям, но и к таким же продуктам и услугам", – отметила Дрожжина.

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"В сфере "Финансы" прогнозируется постепенное исчезновение таких специальностей, как бухгалтер или операционист – базовые операции по аудиту и бухгалтерскому учету будет выполнять программное обеспечение. Но появляются новые инструменты, такие как краудфандинг и краудинвестинг, и новые валюты с цифровыми кодами в основе (криптовалюта). Так, среди обязанностей аналитика ценных бумаг значится проведение анализа портфелей/рынка ценных бумаг, тенденций, изучение новых рынков, в том числе криптовалюты. А знание основ принципа краудфандинга будет преимуществом и для менеджеров по развитию бизнеса, и для SMM специалистов, и маркетологов, и PR-специалистов", – добавила Дрожжина. 

Подробнее о будущем рынка труда читайте на сайте "Сегодня" в материале "Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть".

Также сообщалось, какие профессии через 5 лет будут приносить большие деньги. Подробнее – в сюжете:

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Тег работа, вакансии, трудоустройство, профессии

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