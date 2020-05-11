Финансовые трудности из-за карантина: как переформатируют работу предприниматели

О том, что не испытывают финансовые сложности из-за карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, говорят лишь 25% украинцев. Остальные ответы распределились почти поровну между: чувствую некоторые сложности, есть сильные сложности и оказался на грани выживания. Такие данные получили социологи компании Градус, которая вместе с телеканалом "Украина" проводит регулярные исследования.

Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение "Градус" (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня"и в эфире новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

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Реалии карантина строгие. Тысячи семей, которые взяли кредиты, чтобы, к примеру, открыть небольшой киоск по ремонту одежды, остались ни с чем. На заработанные средства они содержали семьи, оплачивали аренду квартир. Кто смог – тот переформатировал работу. А как быть остальным? Налоги и кредиты, несмотря на каникулы, нужно оплатить. Когда уже можно будет работать полноценно?

Страусиная ферма под Киевом. Карантин добрался и сюда.

"У нас племенная ферма, у нас акцент именно на выращивании новых страусов и на их продаже", – рассказывает Андрей Яков, руководитель комплекса.

Значительную часть прибыли предприятие получает от экскурсий, развлечений и банкетов. Позиционирует себя как экологический комплекс.

"Май-июнь – каждые выходные у нас кто-то женится. У нас есть банкетный зал, который рассчитан примерно на сто человек", – говорит руководитель.

Однако уже почти два месяца – людей нет. Птицы грустят за посетителями, но еще грустнее работникам предприятия.

"Мы полгода живем, содержим птицу, кормим ее, ухаживаем для того, чтобы весной к нам пошли первые посетители, экскурсии, чтобы мы могли, на худой конец, зарабатывать какие-то деньги, чтобы эту птицу и прокормить, и людям тоже нужно платить зарплату", – говорит Николай Березюк, врач ветеринарной медицины Ясногородской племенной страусиной фермы.

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А на кормление трех сотен страусов и всего зоопарка нужно ежедневно – ни много ни мало – 10 тыс гривен. А когда прибыли упали, не пустишь же 300 страусов под нож. Вместе с другими животными зверинца. Что делать?

"Вот моя рабочая зона, вот мое рабочее место. Сейчас заказов очень мало. Вот видите эта полка, здесь у меня постоянно стоят заказы в период без карантина. Это все что сейчас есть", – говорит Константин Охтырко, мастер по ремонту обуви.

Предприниматель говорит – клиенты самоизолировались, на улицу не выходят, чинить обувь не приносят. Хотя мастерская и внедрила все меры карантина.

"Мы делаем в дистанционной форме. Двери у нас постоянно закрыты. У нас для этого вопроса звонок есть. После каждого клиента, у меня здесь оборудована зона рабочая, постоянно есть антисептик. Протираем руки. Постоянно в маске выходим", – делится он.

Но клиентов почти нет. Заказов – меньше вдвое.

"Меня зовут Александра, у нас сеть гастробаров и мы готовым здесь самую вкусную котлету по-киевски",- говорит ресторатор Александра.

Сейчас – лучше сказать, готовили котлету по-киевски. Сейчас на заведении висит объявление – "Простите. Мы на карантине " – ресторан пуст.

"У нас до закрытия было где-то 70 человек. Может 65. – Что сейчас? – Мы первый месяц карантина поддерживала сотрудников зарплатой. То есть март. Дальше отправили всех в отпуск за свой счет", – делится она.

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Пустой торговый центр, в нем закрытый магазин Артема.

"Открылись мы второго марта, а 17 числа уже ввели карантин со всеми жесткими ограничениями. Поработали две недели. Мы нанял людей, и нам пришлось закрыться", – говорит предприниматель.

Артем так и не понял, почему работать запретили именно маленьким магазинам.

"Государство, когда вводило меры, они почему-то разрешили гипермаркетам работать, где собираются по 500, по 400 человек, а мелкий бизнес, мелкие магазины, где зайдет 1-2 человек, почему-то закрыли. Не могу понять логики. Там собираются по 500 человек. Там из этих 500 – сто процентов носитель вируса", – говорит он.

В открытие этого магазина предприниматель вложил полмиллиона гривен. Часть своих – часть из кредита. Занимается полиграфией и торговлей канцелярскими товарами и игрушками.

"Вообще критический момент уже наступил, и сейчас уже задумываешься о том, где брать ресурсы для погашения всех платежей", – говорит Артем.

Эти четыре истории ярко демонстрируют, как пандемия сказалась на среднем и мелком украинском бизнесе. Кризис переживут далеко не все.

"На наш взгляд, откроется в лучшем случае 30-40% заведений после этого карантина, если случится, что это будет 50% – это будет, ну что-то сказочное, неимоверное и просто фантастическое", – считает ресторатор Александра.

Предприниматель Артем предполагает, что многие из малого бизнеса уйдут в тень. Прибыли нет – налоги и кредиты оплачивать надо. Несмотря на объявленные каникулы.

"Их (налоги и кредиты Ред.) все равно придется платить. Какая разница, сейчас, или потом? 50% не переживут, я думаю (кризис – Ред.). Они закроются, но потом будет еще более тяжело подняться, потому что покупательская способность упала до нуля", – говорит предприниматель Артем.

Однако, что тебя не убивает – делает сильнее. Герои историй выбрали именно эту стратегию – искать новые ресурсы и пути для выживания.

Предприниматели в условиях коронавируса выкручиваются как могут. Константин, мастер по ремонту обуви, сейчас развешивает объявления.

Страусиная ферма развернула активную интернет-торговлю. Неизвестно, повлиял ли на это коронавирус, но украинцы стали больше покупать страусов. Спросом пользуются и яйца.

А ресторатор Александра решила полностью переформировать свое заведение. Он станет меньше, но будет работать.

В этой ситуации, считает Александра, была бы уместной помощь государства.

"Если говорить о том, чего бы нам хотелось от государства, так это доступных кредитов, и не в развитие бизнеса, как есть сейчас, а именно на поддержание", – говорит она.

На страусиной ферме просят только ясности, когда можно будет полноценно работать.

"Если бы была какая-то четкая стратегия, когда, какое число, от чего это зависит – это для нас было бы лучше, но в принципе мы сейчас все время стараемся быть в готовности, только что разрешено, мы начинаем это делать", – говорит руководитель.

Подробнее о ситуации с бизнесом в Украине читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале: "Истории украинских предпринимателей: как выжить на карантине".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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