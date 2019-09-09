Физлица-предприниматели в Украине стремительно наращивают долги: эксперты указали на проблему

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Пока власти планируютискоренить злоупотребления с ФЛП, ежегодно сумма налогового долга физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) растет в среднем на 500 млн гривен. Так, в 2017 году общая задолженность ФЛП составляла 3,6 млрд гривен, в 2018 – 4,1 млрд. Сейчас украинские предприниматели должны государству уже 6 млрд гривен. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

Аналитики платформы отмечают, что одной из причин неуклонного роста суммы долга являются проблемы с уведомлением предпринимателей. Например, в открытом реестре должников не указывается регистрационный адрес ФЛП, в результате

чего более 35 тысяч предпринимателей невозможно идентифицировать.

"Поскольку Государственная фискальная служба (ГФС) не публикует дополнительные идентификаторы ФЛП, такие как адрес регистрации, внешние сервисы не могут известить предпринимателей о долге. Эти люди не знают, что у них появился налоговый долг и не платят его", - объяснил юрист Никита Подгайный.

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Сейчас узнать о налоговом долге можно только проверив личный кабинет налогоплательщика на сайте ГФС. Впрочем, эксперты не считают такой способ эффективным, ведь, по их мнению, информация должна комплексно размещаться в одном месте.

Новости "Сегодня" ранее писали, что Государственная фискальная служба открыла данные о плательщиках единого налога. Теперь украинцы могут проверить, какой бизнес платит единый налог, и следить в дальнейшем за его статусом.

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