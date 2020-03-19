Франшиза платежных терминалов оплаты Moneybox.net.ua, отзывы инвесторов

В Украине компания moneybox.net.ua существует уже 11 лет и имеет наиболее активную базу партнеров. Владельцами франшизы манибокс становятся люди, которые разделяют идею совершения моментальных платежей и видят в ней будущее.
На сегодня в Украине более 15000 платежных терминалов из которых почти 40% принадлежит франшизе moneybox.
Ключевой особенностью данной франшизы является предоставление места для размещения платежного терминала в любом городе, а также персонала для обслуживания вашего бизнеса – техническая служба, инкассаторы, установщики.
Большое количество положительных отзывов о франшизе платежных терминалов moneybox также добавляет уверенности потенциальным клиентам и новым партнерам компании. Многие отзывы можно почитать на всеукраинском сайте отзывов – https://www.otzyvua.net/moneyboxnetua.
Немаловажным аспектом является основной принцип работы манибокс – вы зарабатываете за счет комиссии, а moneybox зарабатывает за счет своих прямых бонусов от операторов, то есть фирма напрямую заинтересована в вашем доходе.
Более детально ознакомиться с информацией вы можете оставив заявку на сайте moneybox.net.ua и получив бесплатный бизнес-план для сотрудничества по вашему городу!
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