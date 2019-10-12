Гардеробщица за 40 тысяч гривен: какие специалисты получают большие зарплаты в Украине

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40 тысяч гривен в месяц можно заработать в Киеве, если удачно устроиться, скажем, на должность гардеробщицы. Нет, не в театр, а частно ухаживать за хозяйскими вещами. Почему это стоит так дорого и трудно получить такую работу? проверила Наталья Тимуршина.

Ищем гардеробщицу! Таких объявлений в интернете пруд пруди: график 5 дней в неделю, с 9.00 до 17.00, зарплата – от 20 до 44 тысяч.

Расспрашиваем у экспертов рынка труда – можно ли верить такой зарплате?

Юлия Дрожжина руководитель экспертно аналитического центра:

"Сейчас такой рынок труда – что хороший специалист сможет заработать нормально 40 тысяч. Это все касается домашнего персонала, рабочего. Такие профессии, такие специалисты являются дефицитными. Поэтому часто им готовы платить неплохие деньги"

Среди требований к претендентам на должность гардеробщицы знание особенностей тканей и умение ухаживать за ними.

"Об образовании вообще не идет речь в таких вакансиях – но требуют рекомендации от семей с таким же уровнем достатка, как и потенциальный работодатель" – отмечает Юлия Дрожжина.

Итак, если есть спрос – рассмотрим предложение. Новости "Сегодня" решили провести эксперимент. Мы нашли объявление, в котором потенциальным кандидатам предлагают 32 тысячи гривен. В обязанности входит чистка и стирка вещей, среди главных требований – строгое соблюдение условных обозначений на ярлыках. Резюме не требуют.

Поэтому корреспондент идет сразу в агентство. Собеседование проходит быстро: соискательницу спрашивают об опыте работы с брендовыми вещами. Обещают все зафиксировать в договоре, если, конечно, до него дойдет. Бренды, аксессуары, одежда, обувь, с которыми Вы работали, – все прописывается.

Как оказалось, журналистов в гардеробщицы не берут, даже если они изучили бирки. Девушек моя кандидатура не устроила – на такую должность минимум 10 лет стажа в семье. И главное – работа с французской одеждой. Однако, заплатить 150 гривен за поиск вакансии все же предложили и подождать – мол, вам перезвонят.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, какие вакансии для студентов наиболее актуальны. Ведь с началом делового сезона на рынке труда Украины активизировались и самые младшие соискатели — студенты.

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