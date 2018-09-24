"Газпром" рухнул с первого места мирового рейтинга энергокомпаний

Сегодня, 10:11

Лидерство вернула американская компания

Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru

"Газпром" утратил лидерство в рейтинге глобальных энергетических компаний S&P Global Platts Top 250 Global Energy Company Rankings. Теперь российская компания занимает всего лишь 17-е место вместо первого.

Первое место, как это уже было в 2016 году, заняла американская компания ExxonMobil. Второе – российский "Лукойл". В первую пятерку также вошли американская Phillips 66, немецкая E.On и китайская China Shenhua Energy Co Ltd.

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Выходом в прошлом году с третьего (за 2016) на первое место в "Газпроме" очень гордились. На сайте компании разместили большой информационный блок по этому поводу, а топ-менеджеры почти все свои выступления начинали с отсылки к этой новости. Лидерство в рейтинге было использовано и брендинге 25-летнего юбилея корпорации: "Газпром. №1. 25 лет".

Напомним, ранее "Газпром" заявил о резком финансовом взлете. По стандартам отчетности РФ, прибыль компании выросла сразу в 16 раз. 

Этот показатель является максимальным для полугодовой прибыли компании за последние 6 лет — с 2012 года, когда было заработано 382 млрд рублей. В 2017 году прибыль "Газпрома" за первое полугодие упала в 11 раз, составив 17,4 миллиарда рублей. 

Кроме того, как ранее сообщали СМИ, украинский "Нафтогаз" по прибыли почти догнал "Газпром". Так, по данным источников в правительстве, "Нафтогаз" по итогам 2017 года получил чистую прибыль в размере 39,33 млрд грн, что по тогдашнему курсу равнялось примерно 1,5 млрд долларов. "Газпром" же отчитался о прибыли за 2017 год в 100,3 млрд рублей – около 1,63 млрд долларов.
Газпром, рейтинг, падение, S&P, ExxonMobil

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Источник:

Интерфакс-Украина

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