Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,36
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Где найти работу во время карантина: ТОП самых востребованных вакансий

22 апреля, 14:37

Екатерина Степаненко

На рынке труда растет спрос на водителей и логистов, а у курьеров растут зарплаты

Во время карантина, который, кстати, продлили до 11 мая, украинцам становится все труднее с работой. Некоторые вынуждены сидеть в отпуске за свой счет, некоторые вообще потеряли работу. И найти новую теперь – настоящее испытание. Ведь только по официальным данным, за последние пять недель количество предложений уменьшилось минимум вдвое. Кем можно устроиться прямо сейчас и сколько за это платят?

Без работы остался старший продавец Глеб Столичный. В докарантинные времена мужчина работал в продуктовом магазине.

"Нас начали штрафовать. Штрафы ложились уже такие, что по ползарплаты урезали. Это привело к тому, что пришлось уйти", – рассказывает он.

На карантине мужчина стал искать новую работу. И вот уже две недели работает курьером:

"За неделю, грубо говоря, можно заработать четыре тысячи где-то. Если это мотокурьер".

Реклама

В топе карантинных профессий находятся также водитель и логисты.

"Их заработок зависит чаще от количества выполненных заказов. Диапазон может быть от семи до 25 тысяч гривен", – отмечает Юлия Дрожжина, эксперт по вопросам рынка труда.

Большой спрос на рынке труда сейчас на рабочие специальности – грузчиков и уборщиков. Востребованы и кассиры. Зарплата в среднем составляет девять с половиной тысяч гривен. Ищут специалистов и для работы онлайн.

"Достаточно высоким спросом пользуются менеджеры по продажам. Сюда относятся, как менеджеры по работе с клиентами по телефону, так и в чатах, операторы колл-центров. Зарплаты также весьма различны – примерно от семи до 15-20 тысяч гривен", – говорит эксперт.

Однако соискателям советуют запастись терпением. По сравнению с докарантинным периодом, конкуренция растет:

"Если в 2019 году на одну вакансию приходилось шесть-восемь резюме, в зависимости от периода года, то во время карантина эта конкуренция увеличилось в два с половиной, почти в три раза".

Сегодня в Украине на реальное рабочее место претендуют до 18 специалистов.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что каждый пятый украинец полностью потерял доход из-за карантина. При этом каждый десятый украинец оказался на грани существования.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

работа вакансии зарплаты карантин рабочее место

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пережить карантин: как долго украинцы протянут без денег
Пережить карантин: как долго украинцы протянут без денегЭкономика
Для бизнеса в Украине изменили правила аренды на время карантина
Для бизнеса в Украине изменили правила аренды на время карантинаБизнес
Какой будет Украина после карантина: прогнозы экспертов
Какой будет Украина после карантина: прогнозы экспертовУкраина
Большинство украинцев против закрытия больших предприятий и заводов
Большинство украинцев против закрытия больших предприятий и заводовБизнес
В Украине рухнул показатель открытия новых бизнесов: детали
В Украине рухнул показатель открытия новых бизнесов: деталиБизнес
Зарплата меньше, а безработица – больше: Украину ждет падение экономики
Зарплата меньше, а безработица – больше: Украину ждет падение экономикиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...