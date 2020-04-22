Где найти работу во время карантина: ТОП самых востребованных вакансий

На рынке труда растет спрос на водителей и логистов, а у курьеров растут зарплаты

Во время карантина, который, кстати, продлили до 11 мая, украинцам становится все труднее с работой. Некоторые вынуждены сидеть в отпуске за свой счет, некоторые вообще потеряли работу. И найти новую теперь – настоящее испытание. Ведь только по официальным данным, за последние пять недель количество предложений уменьшилось минимум вдвое. Кем можно устроиться прямо сейчас и сколько за это платят?

Без работы остался старший продавец Глеб Столичный. В докарантинные времена мужчина работал в продуктовом магазине.

"Нас начали штрафовать. Штрафы ложились уже такие, что по ползарплаты урезали. Это привело к тому, что пришлось уйти", – рассказывает он.

На карантине мужчина стал искать новую работу. И вот уже две недели работает курьером:

"За неделю, грубо говоря, можно заработать четыре тысячи где-то. Если это мотокурьер".

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В топе карантинных профессий находятся также водитель и логисты.

"Их заработок зависит чаще от количества выполненных заказов. Диапазон может быть от семи до 25 тысяч гривен", – отмечает Юлия Дрожжина, эксперт по вопросам рынка труда.

Большой спрос на рынке труда сейчас на рабочие специальности – грузчиков и уборщиков. Востребованы и кассиры. Зарплата в среднем составляет девять с половиной тысяч гривен. Ищут специалистов и для работы онлайн.

"Достаточно высоким спросом пользуются менеджеры по продажам. Сюда относятся, как менеджеры по работе с клиентами по телефону, так и в чатах, операторы колл-центров. Зарплаты также весьма различны – примерно от семи до 15-20 тысяч гривен", – говорит эксперт.

Однако соискателям советуют запастись терпением. По сравнению с докарантинным периодом, конкуренция растет:

"Если в 2019 году на одну вакансию приходилось шесть-восемь резюме, в зависимости от периода года, то во время карантина эта конкуренция увеличилось в два с половиной, почти в три раза".

Сегодня в Украине на реальное рабочее место претендуют до 18 специалистов.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что каждый пятый украинец полностью потерял доход из-за карантина. При этом каждый десятый украинец оказался на грани существования.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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